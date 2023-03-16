Члени Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловили свою незгоду щодо введення нових номінацій, критеріїв до існуючого на сьогодні положення премії в прискореному порядку і заявили про складання своїх повноважень.

Про це йдеться у заяві Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

“Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість та сталість правил, передбачених положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка. Цю позицію ми донесли до Офісу президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження”, – зазначили представники Комітету.

Також вони пояснили, що їх зненацька застала пропозиція про доповнення Премії новою номінацією, а фактично – паралельним конкурсом. Члени Комітету зауважили, що вони згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні перемоги.

Проте члени комітету Шевченківської премії у своїй заяві висловили незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку.

На їхню думку, на сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. У заяві зазначається, що це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти положення та вагу премії як стабільної і авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи.

“Поява нових номінацій або інші несподівані зміни в положенні до нагородження вже визначених переможців підважує довіру до премії як найвищої відзнаки за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні”, – йдеться у заяві.

Особливо члени Комітету наголошують, що цьогорічні лауреати, визначені внаслідок голосування 15 лютого 2023 року, “були обрані у легітимний спосіб, без порушень букви і духу премії, з дотриманням чинного положення”.

“Їхні твори та професійні заслуги відповідають високим стандартам головної державної премії в сфері культури. На наше переконання, цей вибір має бути зафіксований відповідним президентським указом, який, згідно з Положенням, оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії. Окрім недовіри до самої премії як інституції, відкладення указу також можна сприймати як недовіру до комітету як експертної спільноти”, – мовиться у заяві.

Крім того, члени комітету звернути увагу й на часовий проміжок, зазначений у положенні: номінованими можуть бути твори, оприлюднені протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії.

Водночас підписанти заяви зауважили, що ставляться з розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого, аби відзначити їхній внесок у перемогу. Члени комітету вважають важливою цю пропозицію, що потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору.

Мовиться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки, йдеться у заяві.

“Ми, як члени Шевченківського Комітету, вважаємо, що цей процес має відбуватися так, щоби не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України імені Тараса Шевченка. Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала б заявленій меті. Інший варіант – обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року”, ­– йдеться у заяві.

Крім того, члени комітету зауважили, що строк повноважень нинішнього складу комітету становить три роки та закінчився з врученням премії 2022 року. Проте члени комітету з огляду на організаційні виклики воєнного стану, погодилися на пропозицію, оформлену в Указі Президента України №770/2022 про те, що комітет у чинному складі продовжить працювати під час воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення чи скасування.

Але через вищевказані причини члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання своїх повноважень.

Заяву підписали: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.