6 березня депутат від Техасу Майкл Маккол, республіканець і високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ, закликав передати винищувачі Польщі після прохання Президента України Володимира Зеленського до західних країн спорядити літаки.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я наполегливо закликав держсекретаря вчора завершити цю операцію. Ви знаєте, українці можуть літати на російських МіГ. Але тоді Польща хоче отримати зворотне замовлення, і це, можливо, F-16”, – наголосив Маккол.

Він нагадав, якщо у США не збираються вводити свої війська, водночас можуть допомогти українському народу виграти війну. Маккол переконаний, що воля українського народу перевершує волю російських військ.

За його словами конгресмена, якщо вдасться озброїти українців, то так можна буде перемогти росіян.

Речниця Білого дому підтвердила, що США працюють з Польщею над можливістю надання Польщі винищувачів Україні разом із консультаціями з іншими союзниками.

Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер закликав адміністрацію Байдена сприяти передачі Україні “відчайдушно необхідних” літаків.

На недільному брифінгу для преси Шумер наголосив, що у Зеленського не вистачає літаків і що кілька східноєвропейських країн мають літаки радянського виробництва, якими знають керувати льотчики ВПС України.

Тоді він закликав адміністрацію Байдена зробити все можливе, щоб сприяти перевезенню літаків зі Східної Європи в Україну.