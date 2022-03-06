Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я наполегливо закликав держсекретаря вчора завершити цю операцію. Ви знаєте, українці можуть літати на російських МіГ. Але тоді Польща хоче отримати зворотне замовлення, і це, можливо, F-16”, – наголосив Маккол.
Він нагадав, якщо у США не збираються вводити свої війська, водночас можуть допомогти українському народу виграти війну. Маккол переконаний, що воля українського народу перевершує волю російських військ.
За його словами конгресмена, якщо вдасться озброїти українців, то так можна буде перемогти росіян.
Речниця Білого дому підтвердила, що США працюють з Польщею над можливістю надання Польщі винищувачів Україні разом із консультаціями з іншими союзниками.
Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер закликав адміністрацію Байдена сприяти передачі Україні “відчайдушно необхідних” літаків.
На недільному брифінгу для преси Шумер наголосив, що у Зеленського не вистачає літаків і що кілька східноєвропейських країн мають літаки радянського виробництва, якими знають керувати льотчики ВПС України.
Тоді він закликав адміністрацію Байдена зробити все можливе, щоб сприяти перевезенню літаків зі Східної Європи в Україну.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі польських винищувачів МіГ-29 ЗСУ.
- 6 березня Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО мають дозвіл відправити винищувачі в Україну, оскільки США та союзники продовжують свої зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від російського нападу.
- Стало відомо, що за Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні вже близько 22 000 іноземців. Добровольці з 52 країн їдуть до України протистояти російській збройній агресії.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США бачили “дуже достовірні повідомлення про навмисні напади військ рф на мирних жителів” в Україні, які розглядатимуться як військовий злочин.