Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Я вважаю, що важливо надіслати це повідомлення про єдність і рішучість міжнародної спільноти, особливо союзників по НАТО, і, звичайно, G7, щоб зробити можливим повернутися до сценарію, коли різні країни, особливо Росія, поважають заснований на правилах міжнародний порядок, який підривається через цю жахливу війну в Україні”, – пояснив Санчес.
Зреагувавши на згоду Туреччини підтримати прагнення Фінляндії та Швеції до членства в НАТО, Санчес додав, що “вхід Фінляндії та Швеції до НАТО відбувається не тому, що вони хочуть розширити свої території, а щоб захистити свої цінності, свою демократію і, звичайно, міжнародний порядок на основі правил, чітких правил, які забезпечують визначеність і безпеку нашим суспільствам”.
Відповідаючи на запитання, чи було помилкою вважати Росію “стратегічним партнером” навіть у 2010 році, Санчес відповів, що в той час НАТО “намагалося дати Росії та Путіну можливість”, але що “можливо, протягом багатьох років альянс був трохи наївним у наших відносинах з Росією”.
“Сьогодні ми бачимо експансіоністську та імперіалістичну поведінку Путіна та його режиму, і це щось неприйнятне. Я вважаю, що важливо те, що ми зараз схвалюємо на цьому саміті в Мадриді, тобто визначити Росію як стратегічну загрозу для союзників, і визначити, які засоби, інструменти ми збираємося застосувати, щоб відповісти цій глобальній загрозі”, – наголосив він.
Він також додав, що Іспанія направила Україні 400 тонн “воєнних потужностей”, а також гуманітарну допомогу.
- Нагадаємо, 29 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступному слові на пресконференції в Мадриді заявив, що альянс посилить бойові групи у східній частині, трансформує Сили реагування НАТО і збільшить кількість сил швидкого реагування до понад 300 000 осіб. Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.
- На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що у стратегічній концепції НАТО 2010 року РФ назвали партнером, проте настав час змінити цей підхід. На сьогодні РФ є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, хто знаходиться на східному фланзі.
- Головнокомандувач армії Великої Британії Патрік Сандерс висловив думку, що Росія буде становити ще більшу загрозу для Європи після війни в Україні. Він вважає, що Сполучене Королівство має швидко діяти, аби не бути втягнутим у війну.