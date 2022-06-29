Виступаючи на саміті НАТО в Мадриді, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що протягом багатьох років НАТО було "наївним" у своїх відносинах з РФ. Він наголосив, що НАТО "надсилає Путіну чіткий меседж", який полягає у готовності альянсу підтримувати Україну допоки російські війська не покинуть країну і не поважають територіальні цілісності та національного суверенітету України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Я вважаю, що важливо надіслати це повідомлення про єдність і рішучість міжнародної спільноти, особливо союзників по НАТО, і, звичайно, G7, щоб зробити можливим повернутися до сценарію, коли різні країни, особливо Росія, поважають заснований на правилах міжнародний порядок, який підривається через цю жахливу війну в Україні”, – пояснив Санчес.

Зреагувавши на згоду Туреччини підтримати прагнення Фінляндії та Швеції до членства в НАТО, Санчес додав, що “вхід Фінляндії та Швеції до НАТО відбувається не тому, що вони хочуть розширити свої території, а щоб захистити свої цінності, свою демократію і, звичайно, міжнародний порядок на основі правил, чітких правил, які забезпечують визначеність і безпеку нашим суспільствам”.

Відповідаючи на запитання, чи було помилкою вважати Росію “стратегічним партнером” навіть у 2010 році, Санчес відповів, що в той час НАТО “намагалося дати Росії та Путіну можливість”, але що “можливо, протягом багатьох років альянс був трохи наївним у наших відносинах з Росією”.

“Сьогодні ми бачимо експансіоністську та імперіалістичну поведінку Путіна та його режиму, і це щось неприйнятне. Я вважаю, що важливо те, що ми зараз схвалюємо на цьому саміті в Мадриді, тобто визначити Росію як стратегічну загрозу для союзників, і визначити, які засоби, інструменти ми збираємося застосувати, щоб відповісти цій глобальній загрозі”, – наголосив він.

Він також додав, що Іспанія направила Україні 400 тонн “воєнних потужностей”, а також гуманітарну допомогу.