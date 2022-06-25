Про це він повідомив у коментарі Financial Times.
Наразі Україна очікує суттєвих змін до стратегічної концепції НАТО. Також за словами Жовкви, важливо, щоб російське вторгнення було описано в цьому документі. Він певен, що нашу державу необхідно вважати наріжним каменем безпеки Європи.
Водночас у короткостроковій перспективі Україна не зможе отримати членство. Проте в ОП хочуть, щоб НАТО у концепції наголосило на партнерстві з Україною.
“Члени НАТО відхилили наші прагнення. Більше нічого в цьому плані робити не будемо”, — сказав заступник керівника Офісу Президента.
- Нагадаємо, що Північноатлантичний оборонний альянс вперше з часів холодної війни матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах.
- Також Північноатлантичний альянс планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.