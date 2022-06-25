Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що якщо країни-члени Північноатлантичного альянсу відхилили прагнення України приєднатися до союзу, тоді українська сторона більше не робитиме нічого стосовно цього питання.

Про це він повідомив у коментарі Financial Times.

Наразі Україна очікує суттєвих змін до стратегічної концепції НАТО. Також за словами Жовкви, важливо, щоб російське вторгнення було описано в цьому документі. Він певен, що нашу державу необхідно вважати наріжним каменем безпеки Європи.

Водночас у короткостроковій перспективі Україна не зможе отримати членство. Проте в ОП хочуть, щоб НАТО у концепції наголосило на партнерстві з Україною.