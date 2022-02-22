Члени Ради Безпеки ООН засудили дії Росії

Представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.

Засідання транслювалося в Youtube.

Виступаючи на сесії постпред від США Лінда Томас-Грінфілд поставила під сумнів твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що російські війська візьмуть на себе “миротворчу” роль на територіях ОРДЛО.

“Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді”, – заявила представниця США.

Посилаючись на недавні звинувачення президента РФ Путіна щодо України та її історії, посол сказала, що слова Путіна – це “серія обурливих, неправдивих заяв”, які мали на меті створити привід для подальшого вторгнення. Вона також наголосила, що Вашингтон не збирається постачати ядерну зброю в Україну, а остання, своєю чергою, цього і не хоче.

“Путін хоче повернутися в той час, коли світом правили імперії. Зараз не 1919 рік”, – резюмувала Лінда Томас-Грінфілд.

Постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд наголосила на гуманітарному впливі можливого вторгнення.

“Дії, які Росія обрала сьогодні, матимуть тяжкі й далекосяжні наслідки. По-перше, стосовно людських життів. Вторгнення в Україну вивільняє на народ України сили війни, смерті та руйнування”, – сказала вона.

Барбара Вудворд заявила, що своїми прагненнями перекроїти кордони України з допомогою сили, Росіє демонструє лише кричущу зневагу до міжнародного права. Вона попередила, що дії РФ понесуть за собою серйозні наслідки.

“Росія підійшла до небезпечної грані, закликаємо відійти від неї”, – наголосила постпред.

Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу. Пекін закликав до конструктиву та виконання Мінських домовленостей. Визнання незалежності ОРДЛО та дії після цього він ніяк не прокоментував.

Представник Ірландії при ООН Берд Нейсон підтримав Україну, яка “зберегла обличчя, попри численні провокації з боку Росії” та закликав Путіна вивести свої війська.

Засудив дії Росії також представник Кенії Мартін Кімані. Він заявив, що Кенія, як і Україна, була утворена внаслідок розвалу імперії.

“Ця ситуація повторює нашу історію. Кенія і майже кожна африканська країна народилися внаслідок розпаду імперії. Наші кордони не були за нами. Сьогодні за кордоном кожної африканської країни живуть наші співвітчизники, з якими нас пов’язують глибокі узи”, – наголосив він.

Росію представляв Василь Небензя. Попередні заяви свої колег він назвав “прямим словесним нападом” і сказав, що залишить їх без відповідей. Він своєю чергою звинуватив країни Заходу в підштовхуванні України до війни та заявив, що вони не бачать і не розуміють, в яких жахливих умовах існують зараз жителі Донбасу.

Російський дипломат звинуватив Україну у “воєнній авантюрі”.

“Дозволити нову кровопролитну на Донбасі — це те, чого ми робити не збираємося”, – наголосив він.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав Росію відмовитися від своєї давньої стратегії стосовно нашої держави, висунув вимогу відмовитися від рішення визнавати території ОРДЛО та заявив про необхідність вивести російські війська із законних українських територій.

“Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення”, – наголосив Кислиця.

Він наголосив, що Україна на своїй території, нікому нічого не винна та не планує віддавати. Сергій Кислиця додав, що таке рішення Путіна негативно впливає на світ і ООН зокрема.

“ООН хвора. Вона однозначно постраждала від вірусу, який поширює Кремль”, – заявив постпред.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на сайті ООН закликав до мирного врегулювання конфлікту на сході України відповідно до Мінських домовленостей і висловив стурбованість з приводу визнання Росією незалежності ОРДЛО.

Генеральний секретар назвав рішення Російської Федерації порушенням територіальної цілісності та суверенітету України та невідповідним принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Він наголосив, що Організація Об’єднаних Націй підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.