Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського до підтопленої внаслідок масштабного паводку Івано-Франківської області один з місцевих жителів віддав йому своє взуття.

Про це повідомляє hromadske.

Прибувши в село Ланчин Івано-Франківської області, Зеленський вирішив оцінити наслідки стихійного лиха, однак з’ясувалося, що в нього немає відповідного взуття.

Тоді один із охоронців почав кричати: “Чоботи! Чоботи!” Чоботи президенту!”. У відповідь місцевий житель швидко зняв свої і віддав їх главі держави.

При цьому не уточнюється, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт.