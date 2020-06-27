Про це повідомляє hromadske.
Прибувши в село Ланчин Івано-Франківської області, Зеленський вирішив оцінити наслідки стихійного лиха, однак з’ясувалося, що в нього немає відповідного взуття.
Тоді один із охоронців почав кричати: “Чоботи! Чоботи!” Чоботи президенту!”. У відповідь місцевий житель швидко зняв свої і віддав їх главі держави.
При цьому не уточнюється, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт.
- Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено понад 4 500 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.