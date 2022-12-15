Різдво Христове стане сумною віхою для українського народу. Мине майже рівно десять місяців, як російські війська вторглися в країну, принісши спустошення такого масштабу, якого в Європі не бачили з часів Другої світової війни. Загинули десятки тисяч українців. Мільйони покинули свої домівки.

Відповідний матеріал опублікувало видання Foreign Affairs.

Але Різдво також стане похмурим для Росії. Москва планувала короткий і переможний наступ. Натомість Україна дала їй гіркий урок сучасної війни та національної стійкості. Українці постійно знижували військовий потенціал Росії, завдаючи шкоди її силам на полі бою та в тилу. Вони підірвали репутацію Росії як у всьому світі, так і у свідомості російських військових, командирів і громадян.

Україна відтіснила Росію від Києва, повернула собі північно-східну Харківську область, звільнила частину Донбасу. Нещодавно вона звільнила Херсон – єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити.

Однак ще зарано ставити на Росії хрест. Президент Росії Володимир Путін призначив нового військового командувача генерала Сергія Суровікіна очолити вторгнення, і Суровікін виглядає більш жорстоким і здібним, ніж його попередники. Першочергово він розпочав енергійну та жахливу кампанію повітряних атак, яка знищила більшу частину енергетичної інфраструктури України — тактику, орієнтовану на цивільних осіб, яку він відточив, керуючи російськими військами в Сирії. Суровікін відповідав за відступ Росії з Херсона, але на відміну від того, як Росія відступала з-під Києва чи Харкова, Суровікін подбав про те, щоб цей відступ був добре організований і добре проведений.

Суровікіну буде важко досягти успіху, враховуючи численні проблеми російської армії, такі як погіршення оснащення та низький бойовий дух. Але він працює над об’єднанням військових під своїм командуванням. Він майже напевно складає плани битви, які є чітко зосередженими, на відміну від минулих нападів, які розсіювали російські війська. Якщо Київ хоче зберегти перевагу, йому потрібно буде передбачити стратегію Суровікіна, зберігаючи підтримку Заходу, а це означає продовження інновацій на полі бою.

Що Росія планує на 2023 рік

Для людей, які слідкували за війною, багато чого з того, що Росія планує на 2023 рік, здасться знайомим. Москва, наприклад, продовжить використовувати пропаганду про агресію НАТО, щоб спробувати утримати Китай, Індію та інші наразі нейтральні держави від участі в західних санкціях. Режим Кремля також використовуватиме дезінформацію та фейки, щоб зберегти підтримку війни серед своїх громадян. Також Москва неминуче проведе додаткові військові призови.

Так само Путін продовжуватиме свою енергетичну війну. Він й надалі позбавлятиме Європу газу в надії, що під час зимових морозів вони змусять Київ погодитися на припинення вогню. Кремль також заохочуватиме нові атаки на енергосистеми України.

Проте інші елементи стратегії Росії будуть новими — і Суровікін відіграє вирішальну роль у цих змінах. Схоже, що генерал став першим воєначальником, якого Путін явно підтримує, і, згідно з нещодавньою промовою директорки національної розвідки США Авріл Хейнс, російський президент тепер краще поінформований про повсякденні операції збройних сил. Якщо Путін впевнений, що він поінформований краще, ніж був до жовтня, він, швидше за все, надасть Суровікіну більшу автономію у використанні широкого спектра російських сил в Україні. Суровікін міг би використати цю відносну свободу дій, щоб поставити роздроблені військові та найманські групи Росії під єдиний контроль.

Консолідація сама по собі не зробить російські війська дійсно боєздатними. Суровікін командує армією, яка страждає від низького морального духу і постійно втрачає своїх людей і найкращу техніку. Принаймні взимку Суровікін буде оборонятися, роблячи все можливе, щоб зберегти свої сили перед обличчям тривалих українських атак.

Але він почне готувати російські війська до нових операцій. Суровікін, наприклад, працюватиме над відновленням постраждалих підрозділів шляхом розгортання десятків тисяч новомобілізованих військових в Україні. Якщо (і, майже напевно, коли) ці війська виявляться слабкими, він може працювати над покращенням навчання ще в Росії. Він спробує скористатися поточною промисловою мобілізацією Росії, щоб отримати кращу зброю в більших обсягах. Російський генерал також створить системи для захисту ключових маршрутів постачання, побудує стійкішу мережу логістики та накопичить боєприпаси та запаси для майбутніх наступальних операцій.

Суровікін, швидше за все, буде прискіпливішим у плануванні та здійсненні атак. Він намагатиметься забезпечити вирівнювання російських сил на полі бою та вдосконалювати тактику своєї країни, щоб уникнути часто фрагментарних і нескоординованих підходів його попередників. І генерал працюватиме над тим, щоб Україні було важче контрнаступати.

Суровікін, наприклад, продовжуватиме свою кампанію проти української інфраструктури – тактику, яка відволікає як українські, так і західні ресурси від наступальних операцій Києва. Ці удари також забезпечують пропаганду для російської внутрішньої аудиторії, як би огидно це не звучало.

Зараз Росія розмістила невеликі контингенти солдатів у Білорусі, щоб змусити Україну тримати більшу кількість військових навколо Києва, позбавляючи українську армію військ, яку вони могли б використовувати деінде. Ймовірно, Суровікін проводитиме більше подібних заходів.

Він, ймовірно, буде проводити політичну діяльність з «русифікації» окупованих Росією частин України. Цей процес буде нагадувати те, що зробила Росія в Херсоні: переведення місцевої економіки з української гривні на рубль, зміна шкільної програми та викрадення українських дітей і відправлення їх на усиновлення до Росії.

Як Україна повинна протидіяти для перемоги

На сьогодні українські військові все ще мають перевагу. На відміну від початку війни, Україна вирішує, де і коли вести бої та контролювати їх. Щоб залишитися на висоті, українцям потрібно зрозуміти, а потім підірвати плани Путіна і Суровікіна.

По-перше, це означає, що Київ має продовжувати протидіяти інформаційній війні Росії.

Також військова стратегія України має розвиватися. Їй доведеться передбачити і перемогти бойові дії Суровікіна. Для цього країна, швидше за все, посилить спостереження за російськими лініями фронту, логістичними та командними центрами, що може допомогти виявити слабкі місця, якими вона може скористатися. Також Україна має розширити програму відправки військових і молодшого начальницького складу до Європи для інтенсивнішої підготовки, роблячи свої і без того переважаючі війська навіть кращими за російські мобілізовані.

Україні потрібно буде продовжувати шукати шляхи знищення російських можливостей, які сприяють вторгненню, зокрема російські логістичні, транспортні та командні центри.

Здійснюючи ці кроки, українські лідери та планувальники можуть допомогти запобігти появі більш енергійної, інтегрованої та творчої російської армії. І якщо Україна зможе продовжувати перемагати на полі бою, Київ може спробувати ізолювати і, можливо, навіть захопити весь Донбас і Крим. Повернення обох областей є заявленою метою українського уряду. Але успішне переміщення на ці території виявиться дуже складним завданням.

Попереду ще довгий шлях, перш ніж Україна досягне того моменту, коли зможе вторгнутися до Криму. Зараз у нього більше нагальних криз і викликів. Країні, наприклад, необхідно знайти способи швидко реконструювати та зміцнити свою енерго- та тепломережу перед обличчям нападів Росії, зокрема через отримання додаткової допомоги від Заходу. Києву також потрібно буде ретельно продумати послідовність і пріоритетність своїх наземних, повітряних та інформаційних операцій у 2023 році, подібно до того, як він організовував свої контрнаступи протягом останніх кількох місяців, щоб змусити Росію одночасно воювати на півночі, сході та півдні.

На щастя, є багато підстав вважати, що Київ може перемогти навіть відновлену російську армію. Міжнародні кампанії впливу України були зразком для вивчення та наслідування для інших демократичних країн. Українці довели перевагу над росіянами в адаптації та оновленні тактики та військових установ. І моральний дух у них набагато кращий. Війна не несе певності, попри попередні перемоги. Але якщо Україна зможе зберегти підтримку Заходу, це може довести, що нова теорія перемоги Путіна є такою ж помилковою, як і його широкомасштабне вторгнення загалом.