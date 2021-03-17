Справжній любитель гри виходить на поле при першій же можливості, коли дозволяють погодні умови. Хтось займається в спеціальних секціях, хтось грає у дворі. Але головне - не локація, а правильне екіпірування.

Футбольна форма – це комплект з спортивної майки, трусів, бутс, гетр і щитків. Якщо грати належить під час холодного сезону, список доповнюється зігріваючими елементами одягу. Але головне її завдання – забезпечити комфорт, щоб спортсмен міг пересуватися вільно.

Ідеальна спортивна футболка для гри

Майка – невід’ємний елемент гардеробу кожної людини, навіть якщо та не сильно захоплюється спортом. І людям, далеким від футбольного світу, і спортсменам необхідний якісний одяг.

При виборі спортивної майки орієнтуйтеся, перш за все, на тип матеріалу. Найдешевші – вироби з бавовняної тканини, але вона має масу недоліків: після нетривалого тренування просочується потім і починає неприємно пахнути, липне до тіла, створюючи відчуття дискомфорту, а через 1-2 прання починає линяти і втрачає привабливість.

Оптимальний варіант – футболка з поліефірних волокон. Вона швидко вбирає вологу, сохне дуже швидко, не змінює форму і відтінок після десятка прань, а ще не мнеться.

Підбираючи літню спортивну майку, звертайте увагу на наявність сітчастих вставок. Вони добре пропускають повітря, дозволяючи шкірі дихати.

Футболки для професійних спортсменів відрізняються такими особливостями, як:

Наявність двох шарів: один щільно прилягає до тіла і пропускає піт, інший вбирає і випаровує відразу ж. Спеціальні вставки на поясі. Вони вшиті спереду і ззаду, щоб знімати частину м’язового напруги і зменшувати ризик появи травм. Тканина, що підтримує, з додатковими панелями для фіксації м’язів і хребта.

Що ще потрібно враховувати при виборі спортивного одягу

Чималу роль відіграє бренд. Майки від перевіреного виробника навряд чи підведуть, в той час як перша-ліпша модель здатна швидко зноситися і втратити привабливість. Якщо не знаєте, де купити чоловічі футболки, пошукайте інформацію про відомі компанії, що займаються створенням форми для спорту.

Призначення теж важливо, адже елементи одягу гравців нерідко використовуються людьми, які надають перевагу активному відпочинку, а не боротьбі на полі. Подорож далеко в гори, всілякі походи і нетривалі пробіжки вимагають комфортабельного гардероба.