Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Так, оцінюючи життя у сім’ї та парі, частіше “жіночими” обов’язками респонденти вважали готування їжи (64%), та хатні справи (56%). 30-40% зазначили, що цю роботу виконують як чоловіки, так і жінки. Лише 3% сказали, що ці обов’язки частіше лежать на чоловіках. Говорячи про виховання дітей половина опитаних зазначила, що цим займають обоє в парі. Водночас 41% респондентів стверджував, що це частіше робить жінка.

Крім того, близько половини опитаних зазначили, що розпоряджання бюджетом та організація відпочинку є обов’язком як чоловіка, так і жінки. Третина опитаних відповіла, що і в фінансових питаннях, і в питаннях дозвілля частіше керують жінки.

“Стереотип “чоловік керує на роботі, жінка – вдома” частково зберігається”, – повідомляє “Рейтинг”.

Тим не менш, 63% респондентів зазначили, що в їхній парі немає чіткої ролі голови і вони спільно вирішують справи. 21% відповів, що головою є чоловік, 14% – що жінка.

“Говорячи про готування, прибирання по дому та виховання дітей, чоловіки, доволі часто зазначали, що це “жіноча” справа, або розділяли цю відповідальність. Натомість жінки значно частіше за чоловіків говорили, що це їхні обов’язки вдома. В сучасному суспільстві жінки хочуть перекласти на чоловіків частку домашніх обов’язків, бо жіноча трудова зайнятість та сфери професійної реалізації зростають та розширюються і на домашні обов’язки вже менше часу та натхнення. В той час чоловіки все ще відчувають загрозу власній маскулінності в тому, щоб виконувати нібито “жіночі” обов’язки, які є рутиною і неоплачуваною працею, яка мало ким цінується”, – зазначається у дослідженні.

На думку двох третин опитаних, заробіток грошей в парі є сферою, де домінують чоловіки. 20% зазначили, що заробляють в їхній парі обоє однаково, 13% – що більше заробляє жінка.

Також на розподіл ролей у парі впливає наявність дітей. Ті респонденти, у кого вони є, частіше говорили, що готування їжі, є обов’язком жінки, а заробіток грошей – чоловіка.

“Такий розподіл ролей в класичній родині є традиційним. Тому, жінка, коли стає матір’ю, більше починає приділяти уваги дітям, а отже всьому, що пов’язано з їхнім доглядом. А чоловік – більше приділяти увагу заробітку, бо діти потребують більшого бюджету”, – йдеться у дослідженні “Рейтингу”.

Загалом 56% опитаних вважають, що нерівності між жінками і чоловіками в Україні є рідкісним явищем. Водночас 35% переконані, що вони доволі поширені. Остання думка відносно частіше зустрічається серед жінок.

“За останні п’ять років спостерігається незначне зростання кількості тих, хто вважає, що нерівності є розповсюдженими”, – пише “Рейтинг”.

Опитування проводилося 27-28 лютого. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,5%.