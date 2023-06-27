Джерело: Sky news
Раніше шанувальники кидали співачці на сцену подарунки, але останній випадок викликав іншу реакцію.
На фестивалі BST Hyde Park під час виконання свого хіта Just Like A Pill хлопець з натовпу нерішуче підняв пакет з прахом та викинув його на сцену.
Pink перепитала шанувальника: “Це твоя мама? Я не знаю, як до цього ставитися”.
Попзірка поклала сумку на сцену і продовжила співати свою пісню.
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