Джерело: Патрульна поліція Києва.
Як розповіли правоохоронці, днями вони отримали виклик щодо громадянина, який стояв на мосту Патона та збирався стрибнути з нього. Поліціянти прибули на місце події, де виявили чоловіка вже за огорожею мосту.
Вони почали безперервно спілкуватися з чоловіком, пояснюючи, що з будь-якої ситуації можливий вихід та намагалися відвернути його увагу від фатальних думок.
Під час розмови поряд зупинилась небайдужа водійка. Жінка виявилась військовою психологинею та долучилася до розмови. У результаті чоловіка заспокоїли.
Патрульні змогли знайти вдалий момент, аби наблизитися до чоловіка та схопити його за руки. Далі вони відтягнули його у безпечне місце. Громадянина передали лікарям.
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