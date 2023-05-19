У Києві чоловік намагався вчинити самогубство, стрибнувши з мосту Патона. Його вдалося врятувати патрульним поліціянтам.

Джерело: Патрульна поліція Києва.

Як розповіли правоохоронці, днями вони отримали виклик щодо громадянина, який стояв на мосту Патона та збирався стрибнути з нього. Поліціянти прибули на місце події, де виявили чоловіка вже за огорожею мосту.

Вони почали безперервно спілкуватися з чоловіком, пояснюючи, що з будь-якої ситуації можливий вихід та намагалися відвернути його увагу від фатальних думок.

Під час розмови поряд зупинилась небайдужа водійка. Жінка виявилась військовою психологинею та долучилася до розмови. У результаті чоловіка заспокоїли.

Патрульні змогли знайти вдалий момент, аби наблизитися до чоловіка та схопити його за руки. Далі вони відтягнули його у безпечне місце. Громадянина передали лікарям.