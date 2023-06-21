Житель Південної Кореї намагався відкрити двері літака під час польоту. Виявляється, тест на наркотики у нього позитивний.

Джерело: CNN

19-річний кореєць на запитання, чому він намагався відкрити двері літака під час польоту, відповів: “Я відчував, що мене атакують”.

Поліція повідомила, що провела простий тест на наркотики за згодою чоловіка після його “ненормальної поведінки” і тест виявився позитивний.

Пасажир летів з Філіппін до Південної Кореї і почав “дивно поводитися” приблизно через годину після початку польоту. У результаті його пересадили в перший ряд літака ближче до дверей виходу, де персонал міг стежити за ним.

Чоловік раптово побіг до аварійних дверей і спробував відкрити їх, але працівники екіпажу одразу зупини його і намагались стримати мотузками.

Жоден із 180 пасажирів на борту в результаті інциденту не постраждав, додала авіакомпанія.

Пасажир був переданий поліції в сеульському аеропорту Інчхон як тільки літак приземлився в понеділок, 19 червня.

На пасажира був виданий ордер на арешт і його звинувачують у порушенні Закону про авіаційну безпеку, повідомила поліція.