Джерело: CNN
19-річний кореєць на запитання, чому він намагався відкрити двері літака під час польоту, відповів: “Я відчував, що мене атакують”.
Поліція повідомила, що провела простий тест на наркотики за згодою чоловіка після його “ненормальної поведінки” і тест виявився позитивний.
Пасажир летів з Філіппін до Південної Кореї і почав “дивно поводитися” приблизно через годину після початку польоту. У результаті його пересадили в перший ряд літака ближче до дверей виходу, де персонал міг стежити за ним.
Чоловік раптово побіг до аварійних дверей і спробував відкрити їх, але працівники екіпажу одразу зупини його і намагались стримати мотузками.
Жоден із 180 пасажирів на борту в результаті інциденту не постраждав, додала авіакомпанія.
Пасажир був переданий поліції в сеульському аеропорту Інчхон як тільки літак приземлився в понеділок, 19 червня.
На пасажира був виданий ордер на арешт і його звинувачують у порушенні Закону про авіаційну безпеку, повідомила поліція.
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