Зайон Кларк побив світовий рекорд, пробігши 20 метрів на руках менш ніж за п’ять секунд – і лише нещодавно про це стало відомо.

Про це пише британське видання Unilad.

Чоловік народився без ніг через рідкісну патологію, під назвою синдром каудальної регресії. Його покинула рідна мати – він прожив життя у прийомній сім’ї. У школі діти на підлітки знущалися з нього та навіть били. Але Зайон Кларк не здався.

Попри свій негативний досвід, він отримав гарні оцінки та став найкращим борцем середньої школи, змагаючись із працездатними студентами.

“Якби я міг поговорити з усіма тими людьми, які знущалися з мене, били та справді не поважали мене, знаєш, що я б сказав? Я б сказав дякую. Тому що це справді зробило мене сильнішим”, – сказав Кларк.

Протягом свого життя Кларк поставав перед труднощами, пов’язаними з його станом, але ніколи не дозволяв їм зупинити себе. Коли він пробіг 20 метрів за 4,78 секунди, він власним прикладом підтвердив свою мантру: “жодних виправдань”.

Чоловіка усиновила його мати Кімберлі Хокінс лише за кілька днів до того, як він був змушений піти з прийомної сім’ї. Після закінчення школи він зробив кар’єру не лише як спортсмен, але і як мотиваційний оратор. Він ділився своєю історією з усіма, особливу увагу приділяючи підтримці людей з інвалідністю.

“Те, що я передав би дітям з обмеженими можливостями або будь-кому з обмеженими можливостями, було б: “Це буде важко, але якщо у вас є серце та рішучість, ви можете отримати те, що ваше””, – говорить він.

Тепер він націлився на ще більшу спортивну славу: він прагне взяти участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Там він виступить як борець і як перегонник на інвалідних візках.

“Я вчуся в найкращих людей світу, я змагаюся з найкращими людьми у світі – і я переможу найкращих людей у світі – ось як я це бачу!”, – заявив він у ролику, опублікованому на офіційному каналі Книги рекордів Гіннеса.