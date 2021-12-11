Про це пише британське видання Unilad.
Чоловік народився без ніг через рідкісну патологію, під назвою синдром каудальної регресії. Його покинула рідна мати – він прожив життя у прийомній сім’ї. У школі діти на підлітки знущалися з нього та навіть били. Але Зайон Кларк не здався.
Попри свій негативний досвід, він отримав гарні оцінки та став найкращим борцем середньої школи, змагаючись із працездатними студентами.
“Якби я міг поговорити з усіма тими людьми, які знущалися з мене, били та справді не поважали мене, знаєш, що я б сказав? Я б сказав дякую. Тому що це справді зробило мене сильнішим”, – сказав Кларк.
Протягом свого життя Кларк поставав перед труднощами, пов’язаними з його станом, але ніколи не дозволяв їм зупинити себе. Коли він пробіг 20 метрів за 4,78 секунди, він власним прикладом підтвердив свою мантру: “жодних виправдань”.
Чоловіка усиновила його мати Кімберлі Хокінс лише за кілька днів до того, як він був змушений піти з прийомної сім’ї. Після закінчення школи він зробив кар’єру не лише як спортсмен, але і як мотиваційний оратор. Він ділився своєю історією з усіма, особливу увагу приділяючи підтримці людей з інвалідністю.
“Те, що я передав би дітям з обмеженими можливостями або будь-кому з обмеженими можливостями, було б: “Це буде важко, але якщо у вас є серце та рішучість, ви можете отримати те, що ваше””, – говорить він.
Тепер він націлився на ще більшу спортивну славу: він прагне взяти участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Там він виступить як борець і як перегонник на інвалідних візках.
“Я вчуся в найкращих людей світу, я змагаюся з найкращими людьми у світі – і я переможу найкращих людей у світі – ось як я це бачу!”, – заявив він у ролику, опублікованому на офіційному каналі Книги рекордів Гіннеса.
- Нагадаємо, хлопчик Кертіс Зай-Кіт Мінс, який народився у липні 2020 року в американському штаті Алабама, визнаний найнедоношенішою дитиною у світі, яка змогла вижити.
- Раніше турчанка Румейса Гельгі зі зростом 215,16 см увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка у світі.
- 97-річний українець Леонід Якович Станіславський, найстаріший тенісист у світі, зіграв на Майорці з відомим спортсменом, п’ятою ракеткою у світі Рафаелем Надалем.