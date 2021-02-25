52-річний чоловік без рятувального жилета впав з вантажного судна у відкритий океан, де протримався 14 годин, поки його не врятували. Залишитися живим моряку допомогло морське сміття, за яке він вчепився і дрейфував.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Відам Перевертілов (Vidam Perevertilov) після падіння в декількох кілометрах побачив чорну цятку і вирішив до неї підпливти.

Виявилося, що це був рибальський буй.

Перевертілов – литовський головний інженер компанії Silver Supporter, яка здійснювала перевезення між новозеландським портом Тауранга і ізольованою британською територією Піткерн.

Інцидент стався ще 16 лютого. Близько 4 ранку після зміни в машинному відділенні Видам відчув жар і запаморочення. Він вийшов на палубу, щоб прийти в себе. Але на палубі не втримався і впав у воду.

Члени команди судна не знали, що він впав у воду. Судно пішло.

Щосили намагаючись втриматися на плаву до сходу сонця, Перевертілов помітив на горизонті чорну пляму і вирішив плисти до неї.

“Він не був прив’язаний ні до човна, ні до будь-чого. Це був просто шмат морського сміття”, – розповів Марат, син моряка.

Екіпажу знадобилося близько шести годин, аби помітити пропажу інженера, після чого капітан розвернув судно.

Команда визначила його приблизне місцезнаходження, переглянувши робочі журнали Перевертілова, які показали, що останній раз він був на борту о 4 годині ранку. У той час судно вже перебувало приблизно в 400 морських милях на південь від Південних островів Французької Полінезії.

Повідомлення про інцидент були передані по радіо судам, що знаходилися в цьому районі. Літаки французького військово-морського флоту приєдналися до пошуків з Таїті, а метеорологічна служба Франції вивчала вітри, щоб обчислити можливий дрейф.

Але врешті-решт моряка знайшло його судно.

Члени команди побачили з борту людину в воді, з піднятою рукою.

“У нього була сильна воля до виживання … Я б, напевно, відразу потонув, але він завжди тримав себе в формі і був здоровий, і тому він зміг вижити”, – сказав Марат.