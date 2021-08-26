Чоловік, який кинув коктейль Молотова у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, намагався влаштувати ще один підпал.

Про це повідомили у прокуратурі Києва.

Зазначається, що сьогодні близько 15:00 на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській у Печерському районі столиці.

Вдалося з’ясувати, що зловмисник також намагався підпалити вхідні двері іншої установи – Верховного касаційного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика.

Після вчиненого чоловік намагався втекти, але був затриманий працівниками Управління державної охорони.

Внаслідок інцидентів постраждалих немає.

Затриманим виявився громадянин України, 1970 року народження. Його доставили до Печерського управління поліції для проведення слідчих дій.

У прокуратурі кажуть, що мотиви та обставини правопорушень з’ясовуються. Розпочато кримінальне провадження розпочатому за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.