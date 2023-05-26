Джерело: CBS NEWS, посилаючись на дані дослідження в журналі Nature.
Протягом кількох років Герт-Ян Оскам бере участь у дослідженнях, зокрема за участі невролога зі Швейцарського федерального технологічного інституту Грегуара Куртіна, який розробляє електронні імпланти. 40-річного чоловіка паралізувало 12 років тому у Китаї під час аварії.
У 2018 році Куртін разом зі своєю командою виявив, що така технологія здатна стимулювати нижній відділ хребта, допомагаючи людям із травмами спинного мозку знову ходити.
Так, близько року тому вчені відновили зв’язок між головним та спинним мозком Оскама за допомогою цифрового мосту, який посилає сигнали з голови до нижніх кінцівок. Чоловік навчився стояти, ходити, підійматися сходами та долати складну місцевість.
“Я хотів знову ходити, і я вірив, що це можливо”, — сказав Оскам.
Згідно з прогнозами у майбутньому так можна буде відновити рух рук та кистей.
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