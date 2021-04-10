Covid-19 Україна

оновлено 10.04.2021 о 15:02

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Чоловік з Техасу звинувачується в плануванні вибуху дата-центру Amazon

Агенти ФБР США заарештували Сета Аарона Пендля з Техасу за звинуваченням в розробці плану вибуху центру обробки даних Amazon в Вірджинії.

Субота, 10 квітня 2021, 15:13

Про це повідомляє VICE.

“Містер Пендля нібито сказав секретному агенту, що планував атакувати веб-сервери, які, на його думку, надавали послуги ФБР, ЦРУ та іншим федеральним агентствам. Він сказав, що сподівається повалити “олігархію”, що знаходиться при владі в США”, – зазначили в Міністерстві юстиції США.

За даними відомства, федеральні власті дізналися про змову Пендля після того, як їх попередив один з його друзів. Пендля нібито був активний на MyMilitia.com, сайті, на якому збираються екстремісти, і хвалився там своїми планами.

“Користувач під псевдонімом “Діоніс” заявив, що планує “провести невеличкий експеримент”, який, за його словами “викличе багато тепла” і може бути “небезпечним”. Коли інший користувач запитав, якого результату хоче Діоніс, він відповів: “смерть” , – заявило міністерство юстиції.

Якщо суд визнає Пендля винним, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі у федеральній в’язниці.

  • Раніше поліція США заблокувала Капітолій через загрозу безпеці. Невідомий чоловік протаранив загорожу і наїхав на поліціянтів, які охороняли його. Потім він вийшов з машини, розмахуючи ножем. У нього вистрілили.
  • Поліція Капітолія повідомила про те, що один з їхніх колег загинув внаслідок нападу невідомого. Він отримав ножове поранення.
Теги: взрыв, дата-центр, США, Amazon, Техас

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