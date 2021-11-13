Про це він розповів телеканалу NBC News.
Відомо, що 16-річну дівчину знайшли в Кентуккі після того, як невідомий зателефонував у службу 911. Чоловік, що телефонував, повідомив, що жінка-пасажирка, яка їхала в автомобілі попереду, використовувала сигнали з проханням про допомогу. Коли поліціянти зупинили авто, вони, окрім полонянки, виявили у 61-річного водія фотографії із зображеннями сексуального акту з неповнолітніми.
Сигнали, які надавала дівчина — суміш із жестів руками, які передають інформацію “насильство вдома” та “мені потрібна допомога”. Послідовність така: спершу потрібно показати розкриту долоню, потім – загнути великий палець всередину, опісля – стиснути руку в кулак.
Цей сигнал став популярним у TikTok як засіб розпізнання та допомоги жертвам насильства. В одному популярному відео, яке має понад 3,5 мільйона переглядів і 130 000 поширень, жінка демонструє, як тонко використовувати сигнали під час відеодзвінка з другом. За задумом, такий жест можна показати начебто випадково, щоб його не помітили кривдники.
Але тепер виявилось, що рятівник ці жести не впізнав.
50-річний Девід Айзекс розповів, що подзвонив у службу порятунку, бо помітив в автівці дівчину, яка промовляла губами: “допоможіть мені”.
“Я не впізнав жест. Вона двічі повторила “допоможіть мені”. Мені здалося, вона навіть просила набрати 911… Здається вона плакала. Я обігнав декілька авто, а вона продовжувала висовувати чотири пальці у вікно (жест про порятунок — ред.)”, — розповів чоловік.
Наразі правоохоронці не прокоментували розбіжності у свідченнях. Так само незрозуміло чи могли у службу порятунку дзвонити декілька водіїв.
- Нагадаємо, Православна церква України відкрила у Київській області свій перший притулок для жертв домашнього насильства.
- Насильство щодо жінок залишається надзвичайно поширеним у світі. За даними ВООЗ, впродовж свого життя кожна третя жінка, а це близько 736 млн, піддається фізичному або сексуальному насильству з боку партнера або сексуальному насильству з боку не партнера. Ця цифра практично не змінилася за останнє десятиліття.