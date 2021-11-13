Нещодавно дівчину-підлітка в Кентуккі (США) врятували від викрадача після того, як вона показала вірусні жести з TikTok. Однак виявилось, що чоловік, який помітив дівчину, не впізнав жест.

Про це він розповів телеканалу NBC News.

Відомо, що 16-річну дівчину знайшли в Кентуккі після того, як невідомий зателефонував у службу 911. Чоловік, що телефонував, повідомив, що жінка-пасажирка, яка їхала в автомобілі попереду, використовувала сигнали з проханням про допомогу. Коли поліціянти зупинили авто, вони, окрім полонянки, виявили у 61-річного водія фотографії із зображеннями сексуального акту з неповнолітніми.

Сигнали, які надавала дівчина — суміш із жестів руками, які передають інформацію “насильство вдома” та “мені потрібна допомога”. Послідовність така: спершу потрібно показати розкриту долоню, потім – загнути великий палець всередину, опісля – стиснути руку в кулак.

Цей сигнал став популярним у TikTok як засіб розпізнання та допомоги жертвам насильства. В одному популярному відео, яке має понад 3,5 мільйона переглядів і 130 000 поширень, жінка демонструє, як тонко використовувати сигнали під час відеодзвінка з другом. За задумом, такий жест можна показати начебто випадково, щоб його не помітили кривдники.

Але тепер виявилось, що рятівник ці жести не впізнав.

50-річний Девід Айзекс розповів, що подзвонив у службу порятунку, бо помітив в автівці дівчину, яка промовляла губами: “допоможіть мені”.

“Я не впізнав жест. Вона двічі повторила “допоможіть мені”. Мені здалося, вона навіть просила набрати 911… Здається вона плакала. Я обігнав декілька авто, а вона продовжувала висовувати чотири пальці у вікно (жест про порятунок — ред.)”, — розповів чоловік.

Наразі правоохоронці не прокоментували розбіжності у свідченнях. Так само незрозуміло чи могли у службу порятунку дзвонити декілька водіїв.