40-річний Герт-Ян Оскам з паралічем зміг знову ходити природним способом після імплантів у мозку та хребті.

Джерело: CNN

Доктор Грегуар Куртін та його колеги зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні розробили та встановили “мозково-хребтовий інтерфейс”, який створює прямий неврологічний зв’язок між головним і спинним мозком.

Герт-Ян Оскам був паралізований після аварії на мотоциклі в Китаї понад десять років тому. У нього були пошкодженні ноги, руки та тулуб. “Я хотів знову ходити і я вірив, що це можливо”, – сказав Оскам на брифінгу з журналістами. “Я пробував багато речей раніше, і тепер мені потрібно знову навчитись нормально ходити, природно, тому що так працює система”.

Імпланти в мозку відстежують наміри рухатися та бездротово передають їх в блок обробки, що схожий на рюкзак, який людина носить ззовні. Ці наміри перетворюються на команди, які блок обробки надсилає назад через другий імплант для стимуляції м’язів.

Попередні дослідження показали, що спрямовані електричні імпульси, необхідні для ходьби можуть стимулювати ділянки ніг. Але нова технологія дозволяє більш плавні рухи та кращу адаптацію до змін місцевості, оскільки вона відновлює зв’язок між двома регіонами центральної нервової системи, які були перервані через травму спинного мозку.

Оскар сказав, що він може пройти щонайменше 100 метрів, залежно від дня, і стояти, не користуючись руками, кілька хвилин. Він сказав, що це допомагає йому в повсякденному житті, наприклад, коли він нещодавно мав щось намалювати, але не було кому допомогти, тому він міг встати та зробити це сам.

Оскаму раніше імплантували пристрої для стимуляції, але йому довелося зробити рух, щоб запустити стимуляцію.

“Тепер я можу робити те, що хочу, і коли я вирішу зробити крок, стимуляція з’явиться”, — сказав він.

Куртін сказала, що ця стимуляція відрізняється від того, що Оскам має “повний контроль над параметром стимуляції, що означає, що він може зупинятися, він може ходити, він може підійматися по сходах”.

Після операцій з імплантації пристроїв неврологічні канали зв’язку були швидко встановлені. Оскам робив кроки протягом дня навчання.

І зв’язок залишається надійним більше року, включаючи час, проведений Оскамом вдома. Самостійна ходьба за допомогою “цифрового мосту” також допомогла йому відновити достатньо сил, щоб зробити деякі кроки, навіть коли його вимкнено.

Оскам був першим учасником випробування, але дослідники сподіваються на майбутні можливості. Це дослідження підтверджує можливість відновлення неврологічного зв’язку між головним і спинним мозком, і зв’язок відбувається швидко. Вони кажуть, що розширення масштабів цього зв’язку може також допомогти людям, які мають параліч рук і кистей або перенесли інсульт. Але вони хотіли б зменшити розмір системи, щоб зробити її більш портативною.

“Концепція цифрового мосту між головним і спинним мозком віщує нову еру в лікуванні моторних дефіцитів через неврологічні розлади”, — пишуть дослідники.