Турист з Австрії зламав пальці скульптурі при спробі зробити селфі в музеї Антоніо Канови в італійському місті Поссаньо.

Про це повідомляється в Facebook-сторінці музею.

В результаті дій чоловіка постраждав гіпсовий зліпок відомої скульптури Поліни Бонапарт (одна з сестер французького імператора Наполеона) роботи італійського скульптора Антоніо Канови.

Згідно з повідомленням музею, турист сів на експонат заради фото, відламавши тим самим два пальця ніг у скульптури. Зрозумівши, що сталося, він втік, нікому нічого не повідомивши.

Про подію стало відомо пізніше. Кадри, зняті камерами відеоспостереження, передано правоохоронним органам.

Скульптор Антоніо Канова є представником італійського неокласицизму, його вважають одним з найбільш значних італійських майстрів свого часу. Мармурова скульптура Поліни Бонапарт принесла йому найбільшу популярність.