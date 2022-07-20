Житель Києва хотів незаконно виїхати за межі України під час воєнного стану. Шукаючи способу виїзду за кордон, чоловік двічі натрапив на шахраїв, які обіцяли йому таку можливість.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції у Тернопільській області.

За даними правоохоронців, загалом чоловік перерахував аферистам, які пообіцяли йому допомогти із незаконним виїздом з України, понад 80 тисяч гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Про злочин співробітникам Бережанського відділу поліції повідомив 31-річний киянин. Він розповів, що невідомі особи заволоділи його коштами під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон.

Правоохоронці з’ясували, що заявник – мешканець Києва – тимчасово проживає на території Козівської громади. Чоловік шукав можливість виїхати за кордон у період воєнного стану.

В інтернеті чоловік натрапив на оголошення, в якому обіцяли виготовити документи чоловікам призовного віку, з якими можна безперешкодно виїхати за кордон. Йдеться про студентський квиток, який незнайомець обіцяв виготовити за 1500 доларів.

Киянин повірив незнайомцю та перерахував на його рахунок майже 50 000 гривень. Після того, як незнайомець отримав кошти, він перестав виходити на зв’язок з киянином.

Однак чоловік й надалі шукав можливість виїхати з України і відтак натрапив на ще одне оголошення. У ньому незнайомець обіцяв виготовити медичну довідку про непридатність до військової служби за 37 000 гривень. Киянин перерахував потрібну суму аферистам, які також перестали виходити з ним на зв’язок після отримання коштів.

Відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 ККУ – шахрайство.

Поліціянти нагадують: за використання відроблених документів передбачена кримінальна відповідальність.

Прикордонники, виявляючи факт підробки, одразу викликають на місце події поліцейських, які затримують ухилянтів і відкривають провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі.