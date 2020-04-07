Чоловіка, який 2 квітня на спортмайданчику Гідропарку напав на журналістів телеканалу "ZIK", що фільмували сюжет щодо дотримання карантину, скерували під домашній арешт.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Зокрема, чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

“За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу “ZIK” 2 квітня у Гідропарку”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином він пробуде під домашнім арештом до 3 червня 2020 року включно.