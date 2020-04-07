Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.
Зокрема, чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
“За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловіку, який підозрюється у нападі на знімальну групу телеканалу “ZIK” 2 квітня у Гідропарку”, – йдеться в повідомленні.
Таким чином він пробуде під домашнім арештом до 3 червня 2020 року включно.
- 2 квітня у тренажерному залі просто неба в київському “Гідропарку” відбувся напад на журналістів, які фільмували сюжет щодо дотримання карантину.