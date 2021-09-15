Про це повідомляє правозахисна організація “Кримська солідарність”.
Садрі Муратова звинуватили в “невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення” за участь у мирних зібраннях кримських татар біля будівлі ФСБ в тимчасово окупованому Сімферополі.
Муратов та його адвокат просили припинити адміністративне провадження і визнати протокол недопустимим доказом. Однак їм було відмовлено в задоволені клопотання.
Зокрема відмовили в залученні перекладача та виклику свідків. За підсумками засідання суддя призначив Муратову штраф у розмірі 10 тисяч рублів (3 650 грн).
З таким рішенням адвокат не погоджується і має намір звернутися до апеляційної інстанції.
- Нагадаємо, що раніше так звана влада тимчасово окупованого Криму оштрафувала місцеву активістку Ірину Копилову на 1 тисячу гривень за відсутність російського паспорта. А перед цим, 4 вересня, на неї склали протокол за участь у стихійних зборах кримських татар під будівлею ФСБ.
- Також 4 вересня окупаційна влада затримала заступника голови “Меджлісу” Нарімана Джелялова за “пособництво диверсії”. Аналогічні звинувачення окупанти висунули ще чотирьом кримським татарам (Азізу та Асану Ахтемовим, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову).
- Асан Ахтемов, якого окупаційна влада звинуватила у “диверсії” та помістила за ґрати на два місяці, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
- На переконання Джапарової, репресії останніх днів є помстою за “Кримську платформу”.