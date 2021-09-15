У вівторок, 14 вересня, так званий суд Сімферополя оштрафував кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень (10 тисяч рублів) за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.

Про це повідомляє правозахисна організація “Кримська солідарність”.

Садрі Муратова звинуватили в “невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрози її виникнення” за участь у мирних зібраннях кримських татар біля будівлі ФСБ в тимчасово окупованому Сімферополі.

Муратов та його адвокат просили припинити адміністративне провадження і визнати протокол недопустимим доказом. Однак їм було відмовлено в задоволені клопотання.

Зокрема відмовили в залученні перекладача та виклику свідків. За підсумками засідання суддя призначив Муратову штраф у розмірі 10 тисяч рублів (3 650 грн).

З таким рішенням адвокат не погоджується і має намір звернутися до апеляційної інстанції.