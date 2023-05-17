Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, оскільки вони вважаються громадськими місцями.

Джерело: “Суспільне”.

“Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також”, — прокоментувала вона.

Також Гуменюк наголосила, що повістку не слід сприймати як спосіб покарання. Оповіщення проводяться в тих місцях, де перебувають військовозобов’язані громадяни.

Нагадаємо, 1 березня під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального Штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.

Відпрацювали важливі питання з урахуванням досвіду, наголосила Маляр, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладення контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Водночас народний депутат від фракції “Слуга Народу” та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський заявив, що зараз працює над законопроєктом про створення так званого реєстру “ухилянтів”.

Також у Верховній Раді працюють над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток. Розглядається можливість здійснювати мобілізацію онлайн: надсилати повістки у месенджери.