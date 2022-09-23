Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

У повідомленні щодо виїзду студентів-чоловіків за кордон зазначається, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але дана категорія не має права виїжджати за кордон, адже ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а не у частині першій цієї статті. А тому, відповідно до п. 2-6 правил, дана категорія громадян не має права виїжджати за межі території України.

Натомість речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.net розповів, що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

“Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували й забезпечували пропуск. Проте в останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. І тому вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками “, – зазначив Андрій Демченко.

Також він зауважив, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Крім того, речник ДПСУ додав, що згідно з постановою уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, кому дозволений перетин кордону.

“Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57“, – підсумував Андрій Демченко.

Натомість громадяни України створили петицію щодо дозволу на виїзд студентам-чоловікам, які навчаються за кордоном. Відповідна петиція опублікована на офіційному інтернет-представництві президента України.

У тексті петиції, автори просять офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам віком від 18 до 60 років, які навчаються в іноземних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мовиться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

“Державна прикордонна служба України дозволяла виїзд студентів-чоловіків, які щойно вступили до закордонних ВНЗ. Це було зазначено на офіційному сайті державної служби. Проте, вона в останні тижні різко змінила своє ставлення. На кордоні діють більше “негласні” правила, аніж реальні постанови, як ,наприклад, випускати тільки тих кому 18-21 років або вимагати додаткові документи, яких немає в офіційному переліку на сайті ДПС України”, – йдеться в петиції.

Також автор петиції звернувся до президента України: “Володимир Олександрович, сподіваюсь ми боремося і працюємо на суверенну і незалежну країну, де поважається абсолютно кожен її громадянин, а також, де кожен рівний перед законом і має рівні можливості. Освіта – це інвестиція в майбутнє та спосіб побудови суспільства рівня Європейського Союзу. Ми не можемо бути європейцями з радянським менталітетом і способами врегулювання питань прав людини”.

Поки що петиція не набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Також студенти записали відеозвернення до уряду України із закликом дозволити їм виїзд за кордон для навчання.

“Ми – студенти закордонних вищих навчальних закладів, зараз масово знаходимося на КПП “Шегині”, бо ми відстоюємо наше право на навчання. Нас не випускають за кордон і у нас забирають наше конституційне право на освіту”, – зауважили студенти.

Варто зазначити, що Європейська студентська спілка (ESU) спільно з Українською асоціацією студентів (UAS) висловлюють занепокоєння ситуацією, з якою студенти-чоловіки стикаються на українському кордоні протягом минулих кількох тижнів. Валерій Залужний особисто закликав Міноборони зняти будь-які перешкоди для перетину кордону. Своєю чергою, у ДПС надали роз’яснення щодо правил виїзду, проте є певні обмеження та винятки, а студенти і досі зіштовхуються з бюрократичною невизначеністю на пунктах перетину.

Так сотні студентів-чоловіків, які намагалися перетнути український кордон протягом минулих тижнів, щоб розпочати або продовжити навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, зіштовхнулись з перешкодами.

До цього часу студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою навчання, мали змогу виїхати з країни для продовження навчання згідно з українським законодавством.

Водночас сотні повідомлень, які надсилають студенти, свідчать про те, що протягом минулих тижнів тисячі осіб були позбавлені свого права на освіту через бюрократичну невизначеність щодо необхідних документів, а також через нечіткі інструкції щодо того, як прикордонні органи мають належно оформлювати студентів, щоб гарантувати повне дотримання правових положень.

В Європейській студентській спілці зазначили, що вирішення цієї ситуації є особливо актуальним, оскільки в кількох країнах починається навчальний рік, і українські студенти побоюються бути залишеними чи навіть відрахованими через невідвідування занять.