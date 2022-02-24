Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Таке рішення прийнято у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення окупанта на територію України та, відповідно, у зв’язку із цим – введення воєнного стану.

Повідомляється, що така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

У відомстві попросили громадян взяти до уваги ці нововведення при перетині кордону.