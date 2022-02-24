Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Таке рішення прийнято у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення окупанта на територію України та, відповідно, у зв’язку із цим – введення воєнного стану.
Повідомляється, що така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.
У відомстві попросили громадян взяти до уваги ці нововведення при перетині кордону.
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