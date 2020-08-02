Поліція Києва затримала вандала, який розгромив обладнання автоматичної системи на пункті в'їзду на Труханів острів. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Про це поінформували в прес-службі поліції.

“До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на пункті в’їзду на Труханів острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин. На місці події працівники поліції затримали правопорушника”, – сказано в повідомленні.

Зловмисником виявився житель Київської області, 1995 року народження. Він раніше був судимий за хуліганські дії.

Як відзначили в поліції, чоловік пояснив свої дії тим, що “йому не сподобалася система обмеженого доступу автомобілів і контролю швидкості”: він вважає, “що вони встановлені незаконно”.

“П’яному правопорушнику не сподобалося обладнання автоматичної системи, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, які встановлені поруч”, – йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.