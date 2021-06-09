Чоловік, який 8 червня дав ляпаса президентові Франції Еммануелю Макрону, зветься Дам'єн Тарель. ЗМІ дізналися про його цікаві захоплення.

Про це повідомляє французький канал BFMTV.

Вдалося з’ясувати, що 28-річний Тарель цікавиться середньовічною історією. У соцмережах він слідкує за спільнотами та каналами “прихильників крайніх роялістських поглядів”. Чоловік заснував асоціацію історичних європейських бойових мистецтв.

Його близький товариш розповів журналістам, що Тарель — аполітичний. За словами друга, чоловік не підтримує ідеї роялістів, а на їхні канали та спільноти підписався заради цікавості.

Перед ляпасом чоловік вигукнув “Монжуа Сен-Дені (бойовий клич XI-XII століття, що з’явився за часів династії Капетингів, – ред.), геть Макронію”.

При цьому його товариш заявив, що той зробив відсилання до фільму “Прибульці”, в якому герой Жана Рено використовує цей вислів. На його думку, ці слова не мають асоціюватися з роялізмом, прихильники якого його використовують.

Перед тим, як Макрон вийшов до натовпу, журналісти запитали людей, чому вони тут зібралися. Більшість заявила, що занепокоєна “занепадом Франції”. У кадрі постав і Тарель, але не робив жодних заяв.

За ляпаса Макрону Тарель може потрапити за ґрати на три роки. Також передбачено штраф до 45 тисяч євро.

Канал додає, що спільно з Тарелем затримали ще одного чоловіка. Він фільмував інцидент на відео. У затриманого начебто знайшли зброю та книгу Гітлера “Майн Кампф”.