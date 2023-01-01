Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
У Подільському районі Києва місцевий мешканець проігнорував неодноразові попередження правоохоронних органів і в новорічну ніч пустив феєрверки. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану використання піротехнічних засобів заборонене.
За порушення законодавства та недотримання обмежень, пов’язаних із використанням піротехніки, передбачена відповідальність, зокрема:
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стаття 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності). Штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
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стаття 182 КУпАП (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Штраф від 85 до 255 гривень для громадян, від 255 до 510 гривень на посадових осіб та громадян.
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стаття 195-6 КУпАП (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Штраф від 272 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.
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стаття 296 КК України (Хуліганство). Накладення штрафу від 17 до 34 тисяч або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.
Крім того, у Верховній раді на друге читання чекає законопроєкт №7438, яким пропонується заборонити продаж, передачу та використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.
Порушника затримали правоохоронці, тепер йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.
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