У Подільському районі Києва місцевий мешканець запустив салюти – попри офіційні застереження. Через це йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Подільському районі Києва місцевий мешканець проігнорував неодноразові попередження правоохоронних органів і в новорічну ніч пустив феєрверки. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану використання піротехнічних засобів заборонене.

За порушення законодавства та недотримання обмежень, пов’язаних із використанням піротехніки, передбачена відповідальність, зокрема:

стаття 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності). Штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

стаття 182 КУпАП (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Штраф від 85 до 255 гривень для громадян, від 255 до 510 гривень на посадових осіб та громадян.

стаття 195-6 КУпАП (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Штраф від 272 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів.

стаття 296 КК України (Хуліганство). Накладення штрафу від 17 до 34 тисяч або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Крім того, у Верховній раді на друге читання чекає законопроєкт №7438, яким пропонується заборонити продаж, передачу та використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.

Порушника затримали правоохоронці, тепер йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Також вночі “Муніципальна охорона” Києва виявила 116 порушників комендантської години – одного з них передали Національній поліції.