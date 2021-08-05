Володимиру Прохничу, чоловіку, який з гранатою прийшов до будівлі Кабінету Міністрів, повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Зазначимо, що захоплення державних або громадських будівель чи споруд карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Незаконне позбавлення волі карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. А незаконне поводження зі зброєю – позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.