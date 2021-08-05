Володимиру Прохничу, чоловіку, який з гранатою прийшов до будівлі Кабінету Міністрів, повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.