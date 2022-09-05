Чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном, дозволили виїжджати з країни. Це стосується тих, хто навчається у закордонному закладі вищої освіти на денній формі навчання.

Про це повідомило МВС України.

Студенти, які не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо перебували в Україні, мають право на виїзд. Те саме стосується осіб, які навчаються за дуальною формою.

Для цього студент має надати перелік документів. Зокрема студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші. Студенту необхідно мати військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову.

Також треба отримати довідку, яку видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.