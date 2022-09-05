Про це повідомило МВС України.
Студенти, які не змогли вчасно продовжити навчання через війну, бо перебували в Україні, мають право на виїзд. Те саме стосується осіб, які навчаються за дуальною формою.
Для цього студент має надати перелік документів. Зокрема студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші. Студенту необхідно мати військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову.
Також треба отримати довідку, яку видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.
- У Державній прикордонній службі України попередили, що виїхати за кордон із документами, що підтверджують інвалідність, які отримані в іншій державі, неможливо.
- Кабінет Міністрів України дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон військовозобов’язаним чоловікам, які працюють в експортоорієнтованих компаніях, строком до 7 днів.