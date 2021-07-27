Експрессекретарка президента України Юлія Мендель відправила свою книгу “Кожен з нас - президент” речнику Володимира Путіна Дмитру Пєскову.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Вирішила надіслати книгу Дмитру Пєскову. У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?” – написала вона.

Також Мендель опублікувала короткий ролик, у якому готує книгу до відправлення й ставить автограф.

Потім експрессекретарка Зеленського російською звернулася до речника Путіна та пояснила, чому вирішила надіслати йому свою книгу.

“Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що у світі існує не лише ваша точка зору”, – заявила Мендель.

Доставлення здійснюватиме “Укрпошта” на адресу адміністрації президента РФ.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретарем президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Книга має вийти друком вже цього місяця. Тираж, видавництво та назва наразі не відомі.

Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги.

Також колишня прессекретарка Зеленського представила фрагмент з неї під назвою “Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути та сприймати”. Мендель зазначена в публікації як “експерт з комунікацій”.

8 липня Мендель розповіла, що її книгу надрукувало українське видавництво “Клуб сімейного дозвілля”. Вона матиме назву “Кожен із нас – Президент”, а її вартість становитиме 190 гривень.

Також Мендель заявила, що її книга під назвою “Кожен із нас президент” буде продаватися в Російській Федерації, тому що це “не заборонено законодавством”.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

На початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.