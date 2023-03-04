Російські війська протягом тривалого часу намагаються окупувати місто Бахмут на Донеччині. Причиною називають його стратегічну цінність у війні. Йдеться про автомобільні сполучення з іншими містами області.

Про це повідомляє CNN.

Російські військові продовжують намагатися оточувати місто Бахмут Донецької області, що розташоване на північному сході Донецької області за 20 кілометрів від Луганської області.

З минулого літа Бахмут був “у двох кроках” від лінії фронту, тому його захоплення означало б довгоочікуваний успіх для сил Москви — і мало б певну стратегічну цінність.

Місто має важливе автомобільне сполучення з іншими частинами Донецької області. На схід дорога веде до Луганська, на північний захід до Слов’янська і на південний захід до Костянтинівки.

Протягом кількох тижнів шляхи до Бахмута поступово переходять під контроль російських військ, пише CNN.

Замість того, аби рухатися безпосередньо до центру міста, найманці ПВК “Вагнера” прагнули оточити місто широкою дугою з півночі. У січні вони захопили сусіднє місто Соледар і з того часу зайняли низку сіл і хуторів на північ від Бахмута.

Якщо росіянам вдасться захопити височини на захід від міста, сусідні промислові міста Костянтинівка та Краматорськ будуть підвладні їхній артилерії та навіть мінометам великої дальності.