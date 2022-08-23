Наразі громадянам України все частіше трапляються гривні з кількома рівними отворами. Так виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками. У Нацбанку розповіли чому так стається та що робити з такими грошима.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Facebook.

Зазначається, що у випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот:

обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Чому це може стосуватися особисто вас?

У НБУ попередили, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тож в НБУ просили бізнес і громадян бути уважними. Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

Що робити з пошкодженими банкнотами?

Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників. У разі виникнення сумніву ви також можете звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

В НБУ нагадали, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм.