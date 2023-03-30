Цього року Фінляндія вчергове посіла перше місце у рейтингу найщасливішої країни світу. CNN опублікувало текст, де порівняло життя фінів та американців, наголошуючи на тому, що у Фінляндії на відміну від США на щасливе життя може розраховувати як забезпечена людина, так і особа з меншим заробітком.

Відповідний матеріал написала Мар’я Хейнонен, авторка кількох книг, редакторка та журналістка з Фінляндії.

Згідно з останнім Всесвітнім звітом про щастя, найщасливіші люди Землі живуть у Фінляндії. Цю позицію у рейтингу держава зберігає шість років поспіль.

У рейтингу оцінюють валовий внутрішній продукт на душу населення, соціальну підтримку, очікувану тривалість життя, свободу вибору життя, щедрість населення в цілому та уявлення про рівень корупції в суспільстві.

До прикладу, в останньому звіть США посіли 15-те місце зі 149 країн, які брали участь в опитуванні. Зауважимо, що Сполучені Штати не потрапляли в першу десятку останніми роками. Минулого року він держава була під номером 16. У 2021 році посіла 14 місце, а у 2020 році 18 місце.

Як пише Хейнонен, Фінляндія має активні демократичні інститути, які надають своїм громадянам широкі переваги та безпеку. Громадяни наших країн довіряють цим інституціям, чого точно не можна сказати про Сполучені Штати наразі, які, за деякими оцінками, ризикують втратити ту саму демократію, яка довгий час була їхньою візитною карткою на світовій арені.

Втім, вона зауважила, кожна країна має унікальну історію та проклала особливий шлях до чинного рівня національного задоволення — або його відсутності.

Фінляндія та інші скандинавські країни не мають глибоких класових поділів та економічної нерівності, які відчувають деякі інші країни, зокрема Сполучені Штати.

“Наші економічні системи не побудовані на заможних і бідних, дарвінівська модель виживання найпристосованіших фактично заохочує класовий поділ і ворожнечу, винагороджуючи переможців, які часто, здається, досягають успіху, користуючись перевагами менш щасливих”, — йдеться в матеріалі.

Політолог Рональд Інґлхарт запропонував пояснення, чому жителі скандинавських країн так стабільно найбільш задоволені своєю долею. У звіті за 2020 рік під назвою Nordic Exceptionalism — частині Всесвітнього звіту про щастя того року — він сказав, що такі країни є “провідним прикладом успішної модернізації, максимального процвітання, соціальної солідарності, політичної та особистої свободи”.

Іншою особливістю життя в США, як на нього дивляться з-за кордону, є її надмірна зосередженість на грошах — заробляти їх, отримувати більше й утримувати їх, коли вони у вас є.

“Раніше я дивувалася, чому мої американські друзі витрачають так багато своєї розумової енергії на роздуми про заробіток грошей. Я зрозуміла, що у них не було вибору: у США майбутнє дуже залежить від того, скільки у вас грошей. Якщо ви не можете дозволити собі навчання в школі чи покрити витрати на охорону здоров’я, чи відкладати кошти на старші роки, життя може бути справді жалюгідним”, — додала Хейнонен.

Натомість вона розповіла, що у Фінляндії, батько авторки був будівельником, а мати працювала на заводі. Завдяки системі освіти вона змогла здобути докторський ступінь практично безоплатно.

Водночас її дві доньки також отримали доступ до однієї з найкращих у світі освітніх закладів — практично безоплатно.

“Виживання на самому базовому, екзистенціальному рівні є серцевиною щастя, і в деяких суспільствах, таких як США, заробити достатньо грошей, щоб жити комфортно, може бути складною справою. Крім того, більше грошей не обов’язково створює більше щастя, а може призвести до навпаки”, — вважає Хейнонен.