Протягом кількох днів євро балансував на межі паритету щодо долара та нарешті перевищивши цей рівень 13 липня 2022 року. Аналітики прогнозують, що євро може впасти до 0,96 долара США. Водночас деякі очікують падіння до 0,90 доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Ці кроки поставили Європейський центральний банк (ЄЦБ) у безвихідне становище. Очікується, що наступного тижня відсоткові ставки підвищаться вперше з 2011 року для боротьби з інфляцією, яка досягла рекордних 8,6%.

Слабкість валюти посилює проблему інфляції. Проте ЄЦБ не може ризикувати агресивним посиленням політики через побоювання загальмувати економічне зростання

“Ми бачимо можливості для падіння аж до 0,97 і, можливо, навіть до 0,95 долара. В принципі, ми знаємо, що це все через Росію”, — сказав Олів’є Конзеу, директор валютної групи компанії з управління активами UBP, відзначаючи наслідки енергетичної кризи для європейської економіки.

Останнє падіння курсу євро відбулося після того, як потік газу через російський газопровід “Північний потік-1” був закритий протягом 10 днів на технічне обслуговування.

У найближчій перспективі все може бути пов’язано з технічними факторами та ринками опціонів, де трейдери роблять спрямовані ставки або хеджують валютний ризик. Термін дії опціонів на суму від 1 до 1,5 мільярда доларів закінчується наступного тижня. Трейдери заявили, що остаточне порушення паритету спричинить замовлення на продаж євро, потенційно піднявши його до 0,95 долара.

Аналіз BNP Paribas того, як валюти історично функціонували під час різкого зростання цін на енергоносії, показує, що євро більше, ніж інші розвинені валюти, страждає від шоків цін на газ, падаючи в середньому на 4,5% у такі періоди.

У JPMorgan зазначили, що єврозона вже стикається з “параболічними” стрибками цін на газ, коли постачання впали на 53% у червні, промислова потужність Німеччини спостерігала зниження пропозиції на 60%.

Найгірший випадок може призвести до 0,90 долара США, сказали в JPMorgan, посилаючись на прогноз німецького Бундесбанку про 6% удар по ВВП Німеччини протягом першого року, якщо постачання повністю припиниться.

Джордан Рочестер з Nomura вважає, що євро може впасти до 0,95 долара до кінця серпня, але якщо газові резервуари не поповняться до зими, він може впасти до 0,90 долара. У подібний спосіб аналітики Citi прогнозують, що припинення постачання з Росії призведе до того, що ціни на газ значно перевищать поточні рівні приблизно в 170 євро за мегават-годину.

За інших умов євро впаде до 0,98 долара, якщо газ досягне 200 євро, тоді як при 250 євро він буде вартувати нижче 0,95 долара.

Теоретично ЄЦБ міг би втрутитися, продаючи долари, щоб підтримати валюту, як це було у 2000 році, коли євро впав приблизно до 0,83 долара. Проте банк цього разу може не втрутитися, можливо, через те, що “реальний” обмінний курс євро — щодо валют торгових партнерів і з поправкою на інфляцію — значно вищий, ніж у 2002 році.