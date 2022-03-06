Серед громадян з усього світу поширюється тренд на бронювання помешкань в Україні, навіть якщо вони не планують подорож. Причина — благодійні кошти задля допомоги українцям, які постраждали від російських загарбників.

Про це повідомляє CNN.

Мешканець Києва Володимир Бондаренко щоденно дослуховується до системи оповіщення повітряної тривоги, ділиться новинами та оновленнями з родиною. Водночас обмінюється повідомленнями з великою кількістю гостей на Airbnb, які бронюють його однокімнатну квартиру в центрі столиці, хоча не планують у ній з’являтися.

Володимир надсилає їм різноманітні емодзі у відповідь: ті, що плачуть або моляться. У такий спосіб він висловлює свою подяку його гостям з сервісу оренди помешкання.

Сьогодні надійшло більше ніж 10 замовлень. Це було дивно. Наразі це дуже підтримує. Я сказав багатьом своїм родичам та друзям, що планую використати ці гроші, аби допомогти нашим людям, які цього потребують у цей час”, — сказав Бондаренко у коментарі CNN.

Наразі господарі квартир на Airbnb в Україні мають численні бронювання від іноземців, які не планують відвідувати Україну. Це частина креативної кампанії в соціальних мережах, спрямованої на передачу грошей українцям, які перебувають в облозі або потребують фінансової допомоги на тлі російсько-української війни.

За словами представника Airbnb, 2 та 3 березня гості забронювали в Україні понад 61 000 ночей. Відомо, що більш ніж половина була заброньована американцями.

Заклик гостей бронювати Airbnbs в Україні почався онлайн. Прихильники кампанії закликали людей бронювати номери якомога ближче до дати заїзду, щоб господарі швидко отримували комісію. Адже Airbnb зазвичай здійснює виплату приблизно через 24 години після реєстрації гостя. Організатори також просять людей переконатися, що оренда здійснюється приватними особами, а не компаніями.