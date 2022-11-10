Беззаперечно, з появою загальнодоступного Інтернету телевізори стали стрімко втрачати свою популярність. Адже завдяки глобальній мережі можна дивитися велику кількість ТБ-каналів в режимі онлайн, вмикати улюблені фільми, серіали, мультфільми в будь-який момент, а не чекати, поки вони з’являться в програмі на тиждень. Проте в останні роки популярність телебачення знову зростає. І для того є декілька причин!

Зручні пакетні пропозиції від інтернет-провайдерів

Всі великі українські провайдери пропонують на додачу до послуги Інтернет цифрове телебачення, а також надають підписку на онлайн-кінотеатри з величезною колекцією фільмів, серіалів. При цьому користуватися підключеними послугами можна з усіх пристроїв у квартирі: телевізора, комп’ютера, планшета, смартфона. Наприклад, на сторінці https://volia.com/ukr/packages/internet-tv/ легко обрати один з кількох тематичних пакетів за вигідною ціною, з додатковими бонусами.

Великий екран

Купити телевізор з великою діагоналлю значно вигідніше, ніж комп’ютерний монітор відповідних розмірів. При цьому такий пристрій може мати власне підключення до глобальної мережі. Насолоджуватися яскравою картинкою, фільмами з надсучасними спецефектами, видовищними передачами набагато приємніше саме на великому екрані. Одночасно постійно приєднувати ноутбук чи комп’ютер до телевізора незручно. Простіше підключити онлайн-кінотеатр і телебачення.

Різноманіття каналів при цифровому підключенні

Аналогові антени здатні ловити дуже обмежену кількість телеканалів, тому з приходом Інтернету українці на певний час взагалі забули про ТБ. Однак цифрове телебачення дозволяє обирати з поміж десятків українських та закордонних передач. Серед них є розважальні, освітні, дитячі, спортивні, музичні канали — залишається відшукати варіант на свій смак, залежно від настрою.

Батьківський контроль

Захистити дітей від несприятливого контенту в Інтернеті доволі складно — батьківський контроль на комп’ютері чи смартфоні блокує не всі ресурси, небезпечні для незрілої психіки. Набагато простіше зробити це, якщо малюк дивиться телевізор. Батьки можуть встановити блокування на всі канали, окрім спеціалізованих дитячих, в ефірі яких точно не з’явиться нічого поганого.

Таким чином, Інтернет і телебачення перестали бути суперниками, перетворившись на дві чудові розважальні опції для сучасної людини.