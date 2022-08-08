У наш нестабільний час кожен намагається захистити себе і власне майно усіма можливими способами. Змінюється ставлення до власної безпеки, у т. ч. і фінансової.

Для захисту від багатьох ризиків можна звернутися до страхових компаній, які готові відшкодувати матеріальні збитки своїх клієнтів. Зокрема, зараз популярністю користуються страхові поліси КАСКО, призначені захистити фінансовий стан власників авто.

Як “працює” КАСКО у сучасних умовах

На жаль, сьогодні, окрім воєнних подій на території нашої держави, збереглися усі довоєнні ризики — не стало менше пожеж, стихійних лих, викрадень і пошкоджень авто. До цього ще додалися загальний тривожний стан наших співгромадян та інші негаразди. В усіх цих критичних ситуаціях автовласнику може допомогти страхування КАСКО.

Принцип такого виду страхового захисту базується на тому, що у разі настання страхового випадку, перелік яких зазначено в договорі, компанія відремонтує застраховане авто власним коштом. На компенсацію можна розраховувати у разі ДТП (навіть якщо власник страховки є її винуватцем), пошкодження авто у результаті стихійного лиха, протизаконних дій правопорушників, викрадення автомобіля та в інших екстремальних ситуаціях.

Для отримання страхових виплат достатньо зареєструвати страховий випадок в компанії. Для цього телефонують на гарячу лінію, вказану у договорі, або відправляють повідомлення у мобільному додатку (провідні страхові компанії вже пропонують клієнтам такий сучасний спосіб комунікації). Далі консультанти дадуть вичерпні відповіді, як діяти у конкретній ситуації, за потреби викличуть безкоштовний евакуатор тощо.

Де краще придбати поліс КАСКО

Щоб додати собі впевненості у завтрашньому дні, варто придбати поліс в надійній компанії, яка має достатній рівень фінансової стійкості у сучасних непростих умовах. Приміром, страхова компанія “УНІКА” займає провідні позиції на страховому ринку України. Фактичний запас її платоспроможності перевищує нормативний на 71 %, це є переконливою гарантією того, що всі виплати здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі навіть за умов воєнного стану. Крім того, в цій компанії намагаються пришвидшити стандартні терміни розгляду звернень і підтримати своїх клієнтів у складні часи. Зробити заявку на придбання поліса КАСКО можна за телефонами, вказаними на офіційному сайті, та через чат-боти у месенджерах.