Більше 20 країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після ряду смертельних випадків і нібито розвитку ускладнень у щеплених пацієнтів. При цьому ВООЗ і розробники вакцини наполягають на її безпеці.

#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними і минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти, як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – зростаючі побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

У той же час Бельгія, Польща, Чехія і Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.

Що не так із вакциною?

Останнім часом в Європі зареєстрована низка випадків, коли у людей утворилися тромби після введення вакцини. Але кількість цих випадків набагато нижча рівня, який можна було б очікувати від населення в цілому.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини оголосило, що використання вакцини було “призупинено як запобіжний захід” на підставі рекомендацій національного регулятора охорони здоров’я – Інституту Пола Ерліха (PEI).

Інститут Пауля Ерліха у Німеччині (федеральний орган, що опікується питаннями вакцинації) каже про загалом сім подібних випадків.

Але найголовніше – те, що ці зафіксовані випадки дозволяють припустити, що групою ризику є доволі молоді жінки.

У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca. У шести з них (усі – жінки молодого та середнього віку) стався тромбоз церебральних вен. Ще один випадок, з крововиливом у мозок через нестачу тромбоцитів, з медичної точки зору був дуже подібним.

Троє з цих семи людей померли.

При цьому в Інституті Пауля Ерліха стверджують, що такий збіг є малоімовірним, та кажуть, що цей дуже рідкісний вид тромбозу не міг виникнути аж у семи людей за такий короткий проміжок часу.

AstraZeneca від початку використання в ЄС стикнулася з певними іміджевими проблемами. Вона заснована на використанні модифікованого аденовірусу, введення якого саме по собі викликає захисну реакцію організму. Через це щеплення AstraZeneca часто викликає нетривале, але помітне підвищення температури (у деяких випадках до 39°), яке проходить саме собою. Це – нормальна реакція організму, але у людей, які щеплюються нею, вона викликає сумніви – що знижує популярність вакцини.

Які країни тимчасово зупинили вакцинацію AstraZeneca?

Австрія (призупинила застосування однієї партії вакцини);

Румунія (призупинила застосування однієї партії вакцини);

Естонія (призупинила застосування однієї партії вакцини);

Литва (призупинила застосування однієї партії вакцини);

Португалія (призупинила);

Які країни зупинили вакцинацію AstraZeneca?

Болгарія (повністю призупинила);

Данія (повністю призупинила);

Норвегія (повністю призупинила);

Нідерланди (повністю призупинили);

Ісландія (повністю призупинила);

Іспанія (повністю призупинила);

Люксембург (повністю призупинив);

Кіпр (повністю призупинив);

Латвія (повністю призупинила);

Італія (повністю призупинила);

Ірландія (повністю призупинила);

Німеччина (повністю призупинила);

Франція (повністю призупинила);

Індонезія (повністю призупинила);

Республіка Конго (повністю призупинила);

Словенія (повністю призупинила);

Швеція (повністю призупинила).

Що говорить ВООЗ?

ВООЗ розслідує випадки утворення тромбів. Але при цьому представник ВООЗ заявив, що “немає доказів того, що інциденти були пов’язані з вакциною”.

Офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер пообіцяв, що громадськість обов’язково буде поінформована про результати розслідування.

EMA, яке в даний час також проводить перевірку, заявило, що вакцинація може бути продовжена.

Агентство підкреслює, що перевага вакцини перевищує ризики будь-яких побічних ефектів.

Регуляторний орган Великої Британії в області лікарських засобів також заявив, що немає даних про зв’язок між щепленням і утворенням тромбів.

Що говорить AstraZeneca?

Виробник також говорить, що немає ніяких доказів підвищеного ризику згортання крові через вакцину.

В ЄС і Сполученому Королівстві було зареєстровано 15 випадків тромбозу глибоких вен (ТГВ) – згустки крові у вені – і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії – згустки крові, які потрапили в легені, – серед тих, хто був вакцинований.

“Ретельний аналіз усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей, вакцинованих препаратом AstraZeneca в Європейському Союзі та Великій Британії, не виявив доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії”, – йдеться у повідомленні компанії.