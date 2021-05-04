Психіатриня, психотерапевтка, докторка медичних наук, випускниця Медичної школи Гарвардського університету у США Тіна Берадзе вважає, що базою конспіративних теорій є "банальний страх".

Психологиня Ані Леоніла Іоселіані та психіатриня Тіна Берадзе розбиралися, що таке теорія змови, та чи варто старше покоління переконувати у зворотному.

“Ще рік тому нас лякали величезною кількістю теорій, що, наприклад, Білл Гейтс буде колоти нас вакцинами з чіпом, тощо”, – розповідає Берадзе.

Вона підкреслює, що конспіративні теорії змови йдуть після великих потрясінь для людства, коли відбувалися пандемії.

“Коли у когось гине близька людина, наприклад, в якісь катастрофу, ніколи не ясно, як у цієї людини відреагує мозок – у нього може бути парадоксальна реакція … Але коли це відбувається колективно, відразу ж людина починає собі вигадувати конспіративну теорію, що це не правда, що її (близьку людину) убили і тому подібне. Особливо це стосується старшого покоління”, – пояснює Тіна Берадзе.

За її словами, зазвичай ажіотаж навколо конспіративних теорій спадає через 6-7 місяців.

Берадзе привела до прикладу чутки навколо вакцини CoviShield. “І що ми бачимо, 67% українців не хочуть вакцинуватися. Це теж конспіративна теорія”, – сказала вона.

За словами психіатрині, з вакциною це сталося через те, що уряд надав мало інформації, і сказав, що щось засекречено.

“А як тільки щось засекречено, у людей немає пояснення, терміново створюється конспіративна теорія”.

“А є конспіративні теорії, які зберігаються століттями. Був якийсь стрес три або чотири століття тому, тоді створили конспіративну теорію про масонів. І до цих пір вона є”, – сказала Тіна Берадзе.

Ані Леоніла Іоселіані також підкреслює, що теорії змови більш притаманні старшому поколінню.

Тіна Берадзе радить не обговорювати зі своїми близькими ці теорії, просто приймати це як є: “Просто обговорюйте щось інше. Люди просто боятися. Треба увійти в їхнє становище, проявити співчуття, якимось чином заспокоїти їх”.

Ані зазначає, що коли захочеться переконати старше покоління, то просто можна зіпсувати відносини, та й навіщо взагалі переконувати?

Ані Леоніла Іоселіані, членкиня Американської психологічної асоціації, навчалася психології у Відні, зараз працює в Україні і навчає знаннями і навичками в галузі клінічної психології.