Чому Маріуполь такий важлий для Росії: пояснення від експертів Washington Post

За словами аналітиків, Путін хоче продемонструвати велику перемогу перед Днем перемоги Росії 9 травня. Повна поразка Маріуполя дасть Росії сухопутний міст на сході України, ключовий порт і пропагандистську перемогу після двох місяців невдач у її нападі на Україну.

Важливий сухопутний міст

Захоплення Маріуполя з’єднало б материкову Росію з анексованим Кримом. Це могло б допомогти з’єднати її сили в Криму з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України.

Взяття Маріуполя звільнило б російські війська, які могли б бути направлені в регіон Донбасу, який зараз є центром наступу Москви.

Місто забезпечує “шлях на північ”, який дозволить російським солдатам, що наступають з Маріуполя, з’єднатися з підрозділами, що рухаються з Харківської області, щоб оточити українські сили, сказав Семюель Чарап, старший політолог Rand Corp.