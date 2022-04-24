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Чому Маріуполь такий важлий для Росії: пояснення від експертів Washington Post

Росія оголосила про перемогу в Маріуполі в четвер, попри те, що бастіон українського опору залишається на заводі "Азовсталь" , де сховалися сотні українських бойовиків і мирних жителів.

Неділя, 24 квітня 2022, 13:15
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Про це інформує американське видання The Washington Post.

За словами аналітиків, Путін хоче продемонструвати велику перемогу перед Днем перемоги Росії 9 травня. Повна поразка Маріуполя дасть Росії сухопутний міст на сході України, ключовий порт і пропагандистську перемогу після двох місяців невдач у її нападі на Україну.

Важливий сухопутний міст

Захоплення Маріуполя з’єднало б материкову Росію з анексованим Кримом. Це могло б допомогти з’єднати її сили в Криму з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України.

Джерело: Інститут дослідження війни

Взяття Маріуполя звільнило б російські війська, які могли б бути направлені в регіон Донбасу, який зараз є центром наступу Москви.

Місто забезпечує “шлях на північ”, який дозволить російським солдатам, що наступають з Маріуполя, з’єднатися з підрозділами, що рухаються з Харківської області, щоб оточити українські сили, сказав Семюель Чарап, старший політолог Rand Corp.

“Для росіян географічно важливо, щоб сухопутний міст дістався Криму”, — сказав прессекретар Пентагону Джон Кірбі MSNBC у понеділок. “І якщо насправді їхня мета – відрізати Донбас і закріпити там українські сили, щоб їх не можна було використати для самооборони в інших місцях країни, то можна побачити логіку спроби взяти Маріуполь. ”

Спустошене і символічне поле битви

Російські війська оточили Маріуполь на початку війни, і багато жителів втекли. За оцінками, в місті залишилося 120 000 мирних жителів, приблизно чверть довоєнного населення. Напади Росії на пологовий будинок, театр і художню школу, де ховалися мирні жителі, викликали міжнародне засудження та звинувачення у військових злочинах.

Російські військові відключили харчування, електроенергію та медичне забезпечення. Навіть коли лінії зв’язку не працювали, з’являлися страшні історії про голод і відчай.

Джерело: Washington Post

Через три тижні після облоги українські сили, включно з батальйоном “Азов “, змушені були відступити, і російські війська заглибилися в місто. На початку цього тижня стало зрозуміло, що українські бійці останній бій виступають на металургійному заводі, де командир повідомив The Washington Post, що його солдати “гинуть під землею”.

І для України, і для Росії Маріуполь має символічне значення. Українські війська і російські сили раніше змагалися за контроль над містом. У 2014 році, після початку війни на сході України, підтримувані Росією сепаратисти ненадовго взяли Маріуполь, перш ніж київські війська повернули його в червні того ж року.

Перемога Росії зробить Маріуполь першим великим українським містом, яке впало після лютневого вторгнення, що дасть Путіну пропагандистський поштовх. Але Маріуполь також примітний тим, як довго українські сили змогли його захищати, сказав Чарап.

Економічний вплив

Маріуполь є найбільшим торговим портом на Азовському морі та важливим експортним центром сталі та зерна. Його захоплення дає Росії контроль над українським узбережжям на цьому морі, підриваючи торгівлю морем, яка є “життєва важливою для української економіки”, сказав Герман.

Для Москви контроль над портом такого масштабу полегшить морські перевезення між Росією, Донбасом і Кримом, повідомляє розвідувальне агентство Janes.

У Маріуполі також є прибуткова металургія. У 2019 році “Азовсталь” і сусідній металургійний завод, що належить тій самій компанії, склали приблизно третину виробництва сталі в Україні. У цьому році металургійна та суміжні галузі становили 12 відсотків валового внутрішнього продукту України.

Захоплення Росією було руйнівним для мирного населення. За підрахунками української влади, загинуло до 20 000 осіб, тоді як російські бомби перетворили значні ділянки міста на руїни. Сотні тисяч жителів втекли.

“До приходу росіян ми були красивими. Відкривалися нові підприємства, нові будинки; ми почали процвітати”, – розповіла The Post одна жінка, яка цього тижня втекла з Маріуполя. “Вони знищили все”.

Теги: Азовсталь, війна, Маріуполь, російсько-українська війна

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