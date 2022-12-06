Останні дослідження показали, що пандемія коронавірусу безпосередньо вплинула на мозок підлітків, змушуючи його швидше старіти. Такі зміни в організмі могли спричинити стрес, депресія, тривоги та відчуття страху.

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що мозок американських підлітків, які брали участь у дослідженні, фізично змінився під час пандемії COVID-19, старіючи швидше, ніж зазвичай.

Молоді люди також розповідали про тривогу, депресію, а також те, що вчені називають “інтерналізованими проблемами” — тобто відчуття смутку, низької самооцінки та страху та проблеми з контролем своїх емоцій — після першого року пандемії.

“Десятки досліджень показали, що під час пандемії постраждало психічне здоров’я підлітків. Їх забрали зі школи, якомога далі від друзів і знайомих структур підтримки, і їм довелося жити з невизначеністю та страхом, які прийшли з коронавірусом. Багато батьків втратили роботу. Мільйони дітей втратили батьків, бабусь і дідусів через COVID-19”, — пише CNN.

Дослідження, опубліковане в журналі Biological Psychiatry: Global Open Science, є одним із перших, у якому розглядаються фізичні зміни в мозку, викликані стресом і тривогою.

Вісім років тому вчені вирішили кожні два роки робити МРТ 220 дітям віком від 9 до 13 років. Команда виконала дві серії досліджень, доки не розпочалася пандемія, і вони не відновили сканування вже в кінці 2020 року.

Коли дослідження було перервано, команда вирішила, що було б цікаво вивчити вплив цієї стресової події на мозок дітей. Вони зіставили підлітків однакової демографічної категорії, зокрема статі, віку, схильності до стресу та соціально-економічного статусу.

Дослідники порівняли МРТ 128 осіб. Половина сканувань була зроблена до пандемії, а інша половина — наприкінці 2020 року. В результаті чого вони виявили, що діти, які пережили перший рік пандемії, мали вік мозку старший за їхній хронологічний вік.

“Мозок дитини з часом змінюється природним чином, але дослідження показали, що ці фізичні зміни можуть пришвидшитися, коли людина переживає значні труднощі в дитинстві”, — йдеться в матеріалі.

Це ж відбувається з людьми, які зазнали насильства, зневаги, бідності та сімейних проблем на ранньому етапі життя. Зазначається, що їхній мозок швидше старішає, що може призвести до проблем з психічним здоров’ям у дорослому віці.

Дослідницька група планує згодом провести ще сканування тих самих дітей, щоби відстежити розвиток їхнього мозку. Існує ймовірність того, що зміни могли бути лише негайною реакцією на подразник, який з часом нормалізується.