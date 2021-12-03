Щепленим проти COVID-19 українцям влада не виплачуватиме обіцяну 1000 гривень "живими" грошима, оскільки боїться інфляції та того, що гроші підуть в економіку інших країн.

Про це розповів радник з економічних питань президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в інтерв’ю каналу “Дом”.

Радник Зеленського нагадав, що гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему “Дія”. Він зауважив, що роздача грошей “в руки” стимулює їх знецінення – інфляцію.

“От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт”, — розповів радник президента.

Є ще одна причина такого рішення розподілу “COVID-тисячі” від держави. Програмою “єПідтримка” обмежені сфери, на які ці кошти можна витратити. Однією з цілей програми є підтримка сфер, які найбільше постраждали. А видаючи живі гроші в руки, куди вони підуть неможливо проконтролювати.

“Одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше у порівнянні з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення”, — заявив Олег Устенко.

Стартує програма виплат вакцинованим громадянам з 19 грудня.