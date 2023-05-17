Про це повідомили під час національного телемарафону.
“Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot”, — заявив Юрій Ігнат.
За його словами, Patriot — це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також до восьми пускових установок. У командному пункті сидять військові, які займаються відстеженням цілей, отримують інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності тощо.
Також командний пункт здатен працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. В останньому випадку Patriot може збивати повітряні цілі без втручання людини. Саме його, за словами речника, використали у ніч проти 16 травня.
Стосовно пускових установок — кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.
“Знищити систему якимось там “Кинджалом” це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди”, — додав Ігнат.
- Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.
- ЗМІ, посилаючи на дані від американського посадовця, зазначає, що посилені ракетні обстріли України, які РФ здійснює протягом останніх днів, можуть свідчити про намагання Кремля відкласти контрнаступ ЗСУ. Водночас, впевнені у США, така тактика росіян можу бути корисною для України.
- Українські війська почали використовувати споряджені Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по російських цілях.
- Велика Британія надішле Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення для підтримки Києва на полі бою. Їх радіус дії – удвічі більший, аніж у ракет HIMARS.