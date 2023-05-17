Про це повідомили під час національного телемарафону.

“Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot”, — заявив Юрій Ігнат.

За його словами, Patriot — це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також до восьми пускових установок. У командному пункті сидять військові, які займаються відстеженням цілей, отримують інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності тощо.

Також командний пункт здатен працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. В останньому випадку Patriot може збивати повітряні цілі без втручання людини. Саме його, за словами речника, використали у ніч проти 16 травня.