Відмова канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні танки без подібної обіцянки з боку США залишила його ізольованим серед союзників, але поки що він погоджувався з громадською думкою у власній країні.

Про це мовиться в матеріалі The Wall Street Journal.

Київ звертався за німецькими танками Leopard, які вважаються одними з найдосконаліших у світі та широко використовуються на Заході, з перших днів війни — ще 3 березня.

Проте Шольц, чий уряд надіслав Україні іншу наступальну зброю, від самохідних гаубиць до реактивних систем залпового вогню, попри тиск з боку його власного уряду, залишався непохитним у відмові Києву щодо танків західного виробництва.

Німеччина разом з Великою Британією зараз є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США, сказав Шольц, відповідаючи на запитання про те, чому він вагається спорядити танки.

Близько 2000 танків Leopard належать членам Організації Північноатлантичного договору та іншим союзникам, і такі країни, як Польща, Фінляндія, Данія та Іспанія, повідомили, що готові надати Україні приблизно по 14 танків кожна. Цей крок потребує схвалення Німеччини.

Цього тижня помічники Шольца сказали, що Берлін дозволить експортувати німецькі танки — як Німеччини, так і інших країн — в Україну, лише якщо США також надішлють танки M1 Abrams. США відмовилися це зробити, посилаючись на технічні та матеріально-технічні причини.

Позиція Шольца ґрунтується на бажанні уникнути ескалації та занепокоєнні щодо антагонізації німців, більшість із яких або виступають проти такого кроку, або не впевнені у правильності дій.

На відміну від Великої Британії та Франції, які пообіцяли надіслати танки в Україну, Німеччина не має власного ядерного стримування, кажуть вони, і потенційно може опинитися на лінії фронту потенційної атаки Росії на Захід.

За словами цих осіб, сценарії ядерної конфронтації між Кремлем і Заходом часів холодної війни часто включали атомну війну на німецькій землі, тому що країну, якій бракує спроможності відповісти, легше було вибрати як ціль першого удару. Шольц передав це занепокоєння двопартійній групі законодавців США в приватній розмові під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

За їх словами, канцлер, як і інші німецькі політики його покоління, дуже чутливий до історичного контексту. Колись німецькі танки прокотилися територією сьогоднішньої України та Росії під час нападу нацистів Другої світової війни.

Що нам робити, якщо українські війська кинуться на Росію з німецькими танками?”, – сказав один німецький високопосадовець.

У той час як німецька громадська думка продовжує підтримувати Україну, багато німців вже давно виступають проти постачання танків. У репрезентативному опитуванні, проведеному Insa для тижневика Bild am Sonntag, опублікованому 8 січня, 50% німців заявили, що вони проти постачання Німеччиною основних бойових танків в Україну, тоді як 38% – за.

Більшість німецьких медіа підтримують передання танків, і публічні дебати, здається, змінили думку. В опитуванні DeutschlandTrend, опублікованому громадським мовником ARD у четвер, 46% респондентів заявили, що підтримають відправку Берліном танків.

Більшість німців однозначно схвалюють те, що вони сприймають як розумний підхід Шольца”, — сказав керівник мозкового центру Інституту глобальної публічної політики та експерт із соціал-демократів Торстен Беннер.

Наполегливість канцлера не робити нічого, крім того, що роблять США в Україні, сприймається Берліном як страховий поліс, пояснив Беннер.

Захід також стурбований тим, що Росія може захопити один із танків і отримати важливу інформацію про їхні технології, і що такий інцидент може бути використаний Москвою для підживлення своєї пропаганди про те, що Росія “веде війну проти НАТО”.

Німеччина потенційно може спорядити в Україну близько 14 танків Leopard 2, які призначені для Чехії та Словаччини.

Навіть якщо завтра буде прийнято рішення відправити наші танки Leopard в Україну, постачання триватиме до початку наступного року”, — сказав виконавчий директор оборонного підрядника Rheinmetall AG, який виробляє танки, Армін Паппергер.

Компанія володіє 22 знятими з експлуатації Leopard 2 і 88 старими моделями Leopard 1, які потрібно відремонтувати, перш ніж експортувати. За словами представників міністерства оборони, німецькі військові відмовилися пожертвувати деякі власні моделі, тому що їх флот вже страждає від технічних проблем і багато танків не готові до бою.

Раніше стало відомо, що Бундесвер може передати Україні 19 моделей Leopard 2A5. Наразі вони використовуються для “зображення ворожих сил” у центрі бойової підготовки армії, тобто імітують ворожі танки під час маневрів.

19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали надання Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що перемовини Ллойда та Пісторіуса були безрезультатними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

Крім цього, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії правлячої коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від правлячої СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.