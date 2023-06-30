Народна депутатка України 9-го скликання Мар'яна Безугла прокоментувала законопроєкт № 9342, за який проголосувала Верховна Рада та президент України Володимир Зеленський підписав.

Джерело: Мар‘яна Безугла в Facebook

Депутатка висловилась щодо осіб, які звільняються від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю. Вона зазначила, що людина не підлягатиме мобілізації лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Вона додала, що зараз часто використовують “схему”, коли на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька “опікунів”.

“Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків”, – зазначила Мар’яна Безугла.

Вона пояснила, що раніше у Статті 23 було вказано:

“Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи”.

Тепер цей абзац планують доповнили словами ”за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати”.

Депутатка додала, що “строк підготовки документів на виконання закону — 30 днів з дня підписання”.