Джерело: Мар‘яна Безугла в Facebook
Депутатка висловилась щодо осіб, які звільняються від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю. Вона зазначила, що людина не підлягатиме мобілізації лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.
Вона додала, що зараз часто використовують “схему”, коли на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька “опікунів”.
“Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих спроможних чоловіків”, – зазначила Мар’яна Безугла.
Вона пояснила, що раніше у Статті 23 було вказано:
“Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи”.
Тепер цей абзац планують доповнили словами ”за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати”.
Депутатка додала, що “строк підготовки документів на виконання закону — 30 днів з дня підписання”.
- 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9342 – ухвалений раніше Верховною Радою – який, зокрема, передбачає збільшення тривалості відпусток та додаткові виплати військовим.
- Народні обранці, ухваливши 28 червня проєкт закону № 9342, скасували відстрочку від мобілізації особам, які мають родичів з I чи II групою інвалідності.