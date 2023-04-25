Протягом багатьох років людям може снитись те, як у них випадають зуби. запізнюються на роботу/навчання або їдуть на некерованому автомобілі. Такі сни не є типовими кошмарами, які зазвичай сняться лише один раз. Це - одні з найпоширеніших снів які повторюються. Зазвичай вони мають негативний характер і щоб позбутись їх потрібно докласти зусиль.

Про це повідомляє CNN.

Дослідниця снів та викладачка психології на кафедрі психіатрії Гарвардської медичної школи Дейрдре Баррет зазначила, що повторювані сни, найімовірніше, пов’язані з глибоким життєвим досвідом чи логічними проблемами характеру, які можуть повторитись наяву, адже вони є частиною нашого життя, а не одноразовою подією.

Оскільки зазвичай наші сни не повторюються, сон, який приснився щонайменше двічі, можна вважати повторюваним. Найчастіше вони бувають у період дитинства, однак можуть тривати і в дорослому віці.

Також сни, що повторюються, не завжди сняться щоночі. Вони можуть повторюватись кілька разів на місяць чи навіть з інтервалом у роки.

Експерти кажуть, що сни, які повторюються, можуть бути однаковими кожного разу або просто повторювати одні й ті ж сценарії чи занепокоєння.

“Важко оцінити поширеність повторюваних снів, тому що це не те, що трапляється регулярно для більшості людей. І коли людей запитують про минулі сни в їхньому житті, на них можуть впливати спотворення пам’яті, інтерес до снів (або його відсутність) або інші фактори”, — сказав клінічний психолог доктор Ніріт Соффер-Дудек, старший викладач кафедри психології Університету Бен-Гуріона Негев в Ізраїлі.

Попри це, все, що сниться постійно, варто досліджувати, сказав фахівець з медицини сну доктор Алекс Дімітріу, засновник Silicon Psych, практики психіатрії та медицини сну в Менло-Парк, Каліфорнія.

“Люди мають такий безсистемний підхід до речей, які незручні або викликають страх, і я думаю, що сни в певному сенсі аналогічні. Як психіатр, я схильний сказати, що є якесь повідомлення, яке, можливо, намагаються донести до вас. І відповідь може полягати в тому, щоб з’ясувати, що це таке. І я думаю, що коли ви це зробите, повторювані сни припиняться”, – сказав Дімітріу.

Для деяких повторюваних снів повідомлення є прямим: якщо ви постійно бачите уві сні запізнення до школи чи на роботу, ймовірно, ви просто часто нервуєте через те, що не готові до цих речей. Але інші сни, попри на їх поширеність, можуть не мати універсального значення, тому вам потрібно трохи подумати про свої переживання, щоб дізнатися більше.

“Що стосується інтерпретації, ми дійсно не віримо, що існують універсальні символи, але це те, що є власною системою особистих символів людини та її асоціаціями з чимось”, — сказала Баррет.

Також основними поширеними снами, які повторяються, є соціальне збентеження, відчуття неповноцінності, відчуття небезпеки.

До прикладу, дехто бачить сни про те, що він не може скласти іспит, хоча ця людина закінчила навчання багато років тому. На думку Баррет, такий сон може відображати загальний страх невдачі чи відчуття того, що людину засуджують авторитарні особи.

Сни про втрату чи пошкодження зуба можуть бути пов’язані з втратою чогось іншого у житті, почуттям безнадійності, беззахисності чи проблемами зі здоров’ям.

Якщо людину мучить повторюваний сон, вона повинна запитати себе, яке послання місить такі сновидіння. Як людина ставиться до речей чи осіб уві сні, які відчуває страхи щодо цих речей, які події з реального життя можуть викликати такі сни та що насправді хвилює людину.

“Я точно вважаю, що це добре робити неофіційне тлумачення снів самостійно або з близькою, довіреною особою, яка може просто побачити в цьому питання те, чого ви не бачите”, — сказала Баррет.

Дімітріу сказав, що люди з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) або тривогою частіше бачать повторювані сни, особливо тривожні. Сон про посттравматичний стресовий розлад виникає внаслідок настільки сильної травми, що вона повертається як кошмар.

“Мозок намагається щось розв’язати і відпочити. Але у людей з ПТСР їхні сни настільки яскраві, що вони пробуджують їх від сну. І це стає проблемою, оскільки сон ніколи не обробляється. … І тому це повторюється — це незавершена робота”, — додав він.

Іноді повторювані сни також можуть вказувати на біологічні джерела.

“Люди з апное (розлад, при якому під час сну відбувається багаторазова зупинка дихальної функції) повідомлятимуть про сни про потоплення, задуху, гігантські хвилі, нестачу повітря, перебування під водою тощо”, — сказав Дімітріу.

Існують також екологічні тригери, такі як автомобільна сигналізація на вулиці або капаючий кран, додав він, які можуть викликати сни образами цих речей.

Як тільки людина усвідомить, що їх турбує, про е варто написати перед сном. За даними фахівців, це може бути корисним для полегшення негативних повторюваних снів та стресу загалом.

“Для моїх пацієнтів і мене самого ведення журналу є таким потужним інструментом. Також може допомогти медитація”, — сказав Дімітріу.

Коли людина розуміє, який страх викликає повторювані сни, фахівці радять опрацювати його за допомогою методу трьох колонок, який використовується в когнітивно-поведінковій терапії: яка ваша автоматична думка? Яке ваше автоматичне відчуття? Нарешті, яка альтернативна думка, більш заснована на реальності?

Терапія репетиції сновидінь , також відома як терапія репетиції образів, може бути ефективною як для повторюваних снів, так і для кошмарів.

Цей підхід передбачає детальне записування сну, а потім переписування його так, щоб воно закінчилося позитивно.

Безпосередньо перед тим, як заснути, потрібно налаштуватись на те, щоб вам приснився повторюваний сон і вимовити: “Якщо або коли у мене почнеться той самий поганий сон, я зможу натомість побачити цей набагато кращий сон із позитивним результатом”.

Водночас експерти кажуть, що якщо ваші сни, що повторюються, викликають стрес або почуття неприємності, викликають інші симптоми або починають погіршувати вашу здатність нормально функціонувати, настав час звернутися за професійною допомогою.

Повторювані сни також можуть виникати через погану гігієну сну, сказав Соффер-Дудек.

“Багато неприємних речей відбувається вночі, коли люди недосипають, п’ють кофеїн надто пізно, вживають алкоголь надто пізно, працювали надто пізно або спали чотири години минулої ночі. Фундаментальне ядро ​​та основа здорового сновидіння починається зі здорового сну” , – сказав він.

Дімітріу також рекомендував обмежити відволікання, які заважають вам роздумувати та обробляти сон.