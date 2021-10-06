Про це пише британське видання Financial Times.

“Межа між азартними іграми та інвестуванням, яка вже була доволі розмитою, тепер майже повністю розмилась, адже користувач в обох випадках отримує подібні відчуття”, – говорить Кейт Вайт, виконавча директорка Національної ради проблем азартних ігор, що опікується проблемами ігроманів. Разом з тим групи допомоги, що діють при цій раді, кажуть, що на їхні “гарячі лінії” все частіше почали надзвонювати онлайн-брокери.

Комісія з цінних паперів та бірж США зараз вивчає, наскільки “практика цифрового залучення”, і зокрема гейміфкація, якими користуються онлайн-брокери та інвестиційні консультанти допомагає або шкодить дрібним інвесторам. Станом на п’ятницю, коли закінчився термін подачі зауважень від громадськості, комісія отримали понад дві тисяч відгуків.

Регулятор ледь встигає реагувати на нові віяння у способах купівлі та продажу акцій, деривативів та криптовалют через застосунки у мобільних, що виглядають набагато яскравіше за традиційні брокерські платформи.

Серед нових форм цифрового залучення – графіка в стилі ігрових автоматів, таблиці лідерів та списки популярних акцій. Американському регулятору треба визначити, який сам цифровий дизайн можна тлумачити як надання інвестиційної консультації, адже він під його, регулятора, наглядом.

Експерти кажуть, що деякі застосунки, здається, розробляються саме для заохочення звичок, яких важко позбутися. “Гейміфікація – це ловля на гачок та утримання”, – каже Наташа Шюлл, професорка Нью-Йоркського університету та авторка книги “Залежність від дизайну” про механіку азартних ігор у Лас -Вегасі.

Розробники з Силіконової долини вперше використали гейміфікацію в дизайні застосунків буквально 10 років тому. Залучення вимірювалося часом, проведеним у застосунку, а дизайн фокусувався на монетизації цього часу. Мільярдер Марк Пінкус, засновник компанії онлайн–ігор Zynga, у 2011 році передбачив, що “ігрова механіка стане найціннішою навичкою у новій економіці”.

Поєднання біржової торгівлі та “ігрових” підходів стає все більш відчутним зараз, коли на тлі пандемії цей ринок привернув до себе увагу нового покоління інвесторів. У той час як азартні ігри викликають суспільний осуд, ці нові інвестори, що сидять на брокерських застосунках, у зоні ризику, тому що “не вважають, що займаються азартними іграми”, – стверджує Вайт.

Виконавча директорка Ради з питань залежності від азартних ігор, що у Нью –Джерсі, Фелісія Грондін стверджує, що за відсутності букмекерських ставок на спортивні події та скачки, на початку пандемії частина любителів ігрових ставок перейшла на біржові платформи, де вони отримують той же самий азарт.

Вайт каже, що збільшення кількості дзвінків від трейдерів на гарячі лінії допомоги Національної ради з проблем азартних ігор, це наслідок “ефекту Робін Гуда”. Тут мова про американську онлайн брокерську компанію Robinhood, яка не стягує зі своїх інвесторі відсотків за активність на своїй платформі. За підрахунками самої компанії Robinhood, половина всіх нових брокерських рахунків, відкритих із 2016 по 2021 рік, були відкриті саме на її платформі, а половина з 22,5 мільйонів рахунків відкритих із 2015 року, були відкриті людьми без досвіду інвестування.

Ще на початку цього року застосунок Robinhood вітав нових користувачів “скретч”-функцією, що дарувала безкоштовну частку акцій для відкриття рахунку та винагороджувала клієнтів з “ефектом конфетті” під час укладання онлайн-угод.

А емодзі та смайли і надалі використовуються в комунікаціях із клієнтами Robinhood при підтвердженні депозитів та у сповіщеннях.

Robinhood стверджує, що компанія надає потрібну для користувачів інформацію. “Ефективність дизайну, який викликає у клієнтів позитивні емоції, не слід вважати “гейміфікацією” і не виказує намірів до маніпулювання клієнтами”, – стверджував Девід Дассо, президент фінансового відділу Robinhood у своїй відповідь на запит американського регулятора.

Влад Тенев, виконавчий директор Robinhood, написав минулого місяця у колонці для Wall Street Journal, що це “образливо” вважати нових інвесторів “необізнаними гравцями”.

Експерти з гейміфікації стверджують, що реакції та заохочення після кожної угоди насправді запозичені із світу азартних ігор. Вони створені для того, щоб викликати позитивну емоцію у користувачів щодо прийнятих ними власних рішень та утримувати їх [на платформі] і далі, незалежно від того чи виграють вони, чи програють. Різкі зміни у графіці та чартах, що показують динаміку цін акцій та криптовалют, ще більше посилюють емоційний вплив.

“Це перепрограмовує мозок людини і перетворюється на звичку, яка може призвести до залежності”, – каже Грондін.

Robinhood прибрав “ефект конфетті”, але додав яскраві кольори та ціни в режимі реального часу, які прокручуються вгору та вниз, наче як на ігрових автоматах, посилюючи реакцію користувачів на цифри та стимулюючи до подальших дій. “Анімація або ефекти реакції викликають у вас відчуття, ніби ви справді щось зробили, і ви на рівні підсвідомості отримуєте від цього викид дофаміну”, – говорить Циммерман.

Сотні дрібних інвесторів відгукнулися на запрошення американського регулятора. Серед них була Північноамериканська асоціація адміністраторів цінних паперів, група державних регуляторів захисту інвесторів.

“Використовуючи такі функції, як “ефект конфетті”, скреч-графіки та системи винагород, певні фірми заохочують інвесторів здійснювати угоди, які, можливо, не відповідають їхнім інтересам і, які, навпаки, служать інтересам брокера-дилера”, – стверджують в асоціації.

Шюлл вважає, що успіх компанії Robinhood у залученні клієнтів до фондового ринку був усе ж переважно позитивним.

“Але вони саме користуються тим, що ця нова цифрова царина ще не регламентована”, – додає вона. “Ми не встановили чітких меж у сферах, де гейміфікація може мати наслідки, наприклад, як в інвестиційні галузі”